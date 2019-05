Le come-back est proche. Plus d'un an après la fin de son histoire avec Arsenal, Arsène Wenger s'apprête à fair son retour dans le monde du football. Annoncé notamment du côté du PSG, l'Alsacien, qui a accordé un entretien à la BBC, garde toutefois le mystère sur sa destination... et son prochain rôle. "Vous me reverrez dans le football", annonce-t-il tout d'abord.

"Revenir en tant que manager ? Je ne sais pas..."

"Je pensais revenir rapidement dans un rôle de manager, mais j'ai apprécié prendre un peu de distance. Maintenant, je suis à la croisée des chemins. Revenir en tant que manager... Je ne sais pas", poursuit Wenger, qui était également annoncé du côté de l'AC Milan il y a quelques mois. Finalement, il n'en fut rien. "Dans quelle direction vais-je m'orienter ? Est-ce qu'il s'agira juste de gagner des matches de football, ou s'agira-t-il d'autre chose ? C'est ce que j'ai à décider et cette décision interviendra très vite", assure l'ancien coach des Gunners.

"Le football reste ma passion. Je vais y revenir bientôt, mais je ne peux pas vous dire exactement dans quel rôle", conclut-il. La réponse ne devrait plus tarder à arriver.