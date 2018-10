Arsène Wenger promet de revenir en 2019

Wenger, 69 ans, avait quitté Arsenal à la fin de la saison dernière après 22 ans de règne mais avait assuré à l'époque qu'il n'en avait pas fini avec le foot. Interrogé sur Sky Sports sur la date de son retour, l'entraîneur français a répondu : "Au début de l'année".

"Ça va faire bizarre d'aller ailleurs mais je ne peux pas vous dire (où je serai, ndlr) (...) Je serai quelque part, mais je ne sais pas où, a-t-il ajouté. Je me suis bien reposé et j'ai regardé beaucoup de football. J'ai beaucoup de bons souvenirs et ça me manque."

" Je pense avoir laissé Arsenal en bon état "

Wenger a par ailleurs déclaré qu'il était heureux du début de saison de son ancien club, désormais entraîné par l'Espagnol Unai Emery. Malgré deux défaites d'entrée, Arsenal est actuellement quatrième du championnat anglais, à quatre points du leader et champion en titre Manchester City.

"Quand Arsenal gagne, je suis content, a affirmé Wenger. Je pense avoir travaillé dur et avoir laissé le club en bon état. Après, je suis un supporter comme un autre - je veux qu'ils gagnent des matches."