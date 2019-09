En mai dernier, un an tout pile après avoir quitté Arsenal, Arsène Wenger affirmait dans une interview accordée à la BBC : "Je vais revenir dans le monde du football, mais je ne sais pas dans quel rôle..." Il semblerait qu'on en sache désormais un peu plus sur ce rôle. Selon les informations du New York Times, le Français de 69 ans pourrait retrouver un "rôle technique" à la FIFA.

Et pas n'importe quel rôle puisque Wenger - entraîneur d'Arsenal pendant 22 ans - devrait devenir le responsable technique de l'institution mondiale. Il disposerait d'un large portefeuille pour proposer des améliorations techniques sur les entraînements, et jouera aussi le rôle de conseiller. L'officialisation de cette nomination devrait être faite dans les prochains jours.