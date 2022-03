Finalement, Artem Dzyuba a réagi. Interpellé et insulté sur les réseaux sociaux par l'Ukrainien Vitaliy Mykolenko, qui lui reprochait de ne pas prendre position publiquement contre la guerre en Ukraine, l'international russe et capitaine de la sélection a lui aussi pris la parole, sur Instagram, ce mercredi.

"Je ne voulais pas parler des événements en Ukraine. Je n'ai pas voulu, non pas parce que j'ai peur, mais parce que je ne suis pas expert en politique, je ne m'y suis jamais mis et je n'en avais pas l'intention (contrairement à un grand nombre de politologues et de virologues qui sont apparus récemment sur Internet). Mais comme tout le monde, j'ai ma propre opinion", a-t-il d'abord écrit pour justifier son silence.

Je n'ai pas honte d'être russe. Je suis fier d'être russe

L'attaquant de 33 ans a ensuite exprimé le fond de sa pensée : "Je suis contre toute guerre, a-t-il assuré. La guerre fait peur. Mais je suis aussi contre l'agression et la haine humaines, qui acquièrent chaque jour des proportions transcendantes. Je suis contre la discrimination fondée sur la nationalité. Je n'ai pas honte d'être russe. Je suis fier d'être russe. Et je ne comprends pas pourquoi les athlètes devraient souffrir maintenant."

Artem Dzyuba Crédit: Getty Images

la colère et la bile déversées sur tous les Russes, indépendamment de leur position et de leur profession." Dzyuba, 33 ans, a clos son message avec une phrase vraisemblablement adressée à Mykolenko, A certaines personnes du milieu qui ont le cul posé des manoirs en Angleterre et disent des vilaines choses : cela ne peut pas nous vexer, nous comprenons. Paix et bonté à tous !" Le joueur a ensuite déploré "." Dzyuba, 33 ans, a clos son message avec une phrase vraisemblablement adressée à Mykolenko, mais également à Andriy Yarmolenko , qui avait lui aussi demandé aux joueurs russes de s'exprimer publiquement : "

