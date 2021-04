Une semaine après l'annonce d'un foyer de contamination au Covid-19 apparu au sein de la sélection italienne, un huitième international azzurro a été testé positif, le milieu de l'Atalanta Matteo Pessina, a fait savoir le club de Bergame. Le joueur est "asymptomatique" et "à l'isolement", a précisé l'Atalanta.

Un foyer de contamination s'est déclaré en équipe nationale d'Italie, dans l'encadrement du sélectionneur Roberto Mancini, à l'occasion des récents matches de qualification pour le Mondial 2022. Depuis le retour de l'équipe d'Italie de Lituanie, où elle a disputé (et gagné 2-0) son dernier match le 31 mars, sept internationaux italiens ont officiellement été testés positifs : Leonardo Bonucci et Federico Bernardeschi (Juventus), Marco Verratti et Alessandro Florenzi (Paris SG), Vincenzo Grifo (Fribourg), Alessio Cragno (Cagliari) et donc Pessina. Selon plusieurs médias, le gardien du Torino Salvatore Sirigu est également positif. Son club a annoncé un cas mais sans dévoiler l'identité du joueur.

La Fédération italienne avait annoncé les cas positifs de quatre membres de l'encadrement, juste après le match en Lituanie. Mais il y aurait davantage de cas dans la large délégation d'une soixantaine de personnes qui avait fait le déplacement à Vilnius, selon La Repubblica.

Sur les 38 joueurs convoqués par Roberto Mancini pour ces matches, un nombre inhabituellement important pour faire face à d'éventuels forfaits, près de trente ont joué samedi en Serie A, dont Cragno, Sirigu, Bernadeschi et Pessina.

