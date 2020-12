Football

Atlético Madrid - Lemar entrevoit la lumière

Après une longue traversée du désert et une saison 2019/20 blanche dans la zone de vérité avec l'Atlético Madrid (0 but, 0 passe décisive), Thomas Lemar a retrouvé un peu le sourire ces dernières semaines. Buteur le week-end dernier et titulaire lors des deux derniers matches de Liga, l'international tricolore peut espérer jouer un rôle plus important dans la saison ambitieuse des Colchoneros.

