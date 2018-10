Au Brésil, la présidentielle a envahi les terrains de foot

"Ce but est pour notre futur président, Bolsonaro", a lâché Felipe Melo en direct sur la chaîne Premiere, après un match contre Bahia, il y a deux semaines, à Salvador (nord-est). De quoi mettre le feu aux poudres au milieu d'une campagne très polarisée. D'autant plus que ce sportif collectionne les polémiques et les cartons jaunes en raison de son franc-parler et de ses tacles souvent trop appuyés.

Melo est un admirateur de longue date de l'ex-capitaine de l'armée brésilienne qui caracole en tête des sondages avec ses promesses d'éradiquer la violence en libéralisant le port d'arme. L'an dernier, l'international brésilien de 35 ans avait déjà défrayé la chronique en affirmant qu'il comptait sur Bolsonaro pour règler leur compte aux "voyous". D'autres joueurs ont affiché leur soutien au candidat d'extrême droite, plus discrètement, comme Roger et Jadson, joueurs de Corinthians, rival historique de Palmeiras.

Felipe Melo sous le maillot de GalatasarayEurosport

" La société brésilienne est très divisée "

L'ex-Parisien Lucas Moura, aujourd'hui à Tottenham, est aussi entré dans la danse, ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur Twitter, auxquelles il n'a pas manqué de répondre. Dernier en date : Rivaldo, ballon d'or 1999 et champion du monde 2002, un soutien célébré avec enthousiasme par le candidat sur Facebook, qui a publié mercredi sur son profil une photo du joueur en maillot de la Seleçao.

"La société brésilienne est très divisée et certains joueurs ont ressenti la nécessité de se manifester, la plupart avec l'ignorance politique qui les caractérise", explique l'AFP Juca Kfouri, célèbre chroniqueur sportif de la chaîne ESPN Brasil. "Malgré tout, c'est une manifestation valable dans une démocratie", a ajouté ce journaliste qui a tenu la chronique de la Démocratie corinthienne, mouvement de joueurs de Corinthians ayant ébranlé les dernières années de la dictature militaire (1964-1985), avec la star Socrates en figure de proue.

Match en tribunes

La polarisation politique a également gagné les supporters. Le jour même où Felipe Melo dédiait son but à Bolsonaro, certains ultras de l'Atlético Mineiro, à Belo Horizonte (sud-est), citaient le candidat au milieu d'un chant homophobe. "Cruzeiro, attention, Bolsonaro va tuer les homos", scandaient-ils, lors d'un "classico" contre le rival local. Le club s'est empressé de présenter ses excuses dans un communiqué, mais a écopé d'une amende de près de 1.000 euros infligée par la justice sportive.

Les supporters de l'Atlético MineiroAFP

Palmeiras, pour sa part, a tenu à préciser que la prise de position de Felipe Melo n'engageait que lui et que le club maintenait "sa neutralité" sur les questions politiques. Mais certains groupes de supporters ont décidé de s'engager, notamment Gavioes da Fiel, le plus important des Corinthians, qui a affirmé dans un communiqué avoir "toujours été du côté de la démocratie", ajoutant qu'il serait "incohérent" de soutenir un candidat qui affiche sa nostalgie du régime militaire.

D'autres groupes ont suivi, y compris de supporters de Palmeiras ou de Fluminense, qui ont participé à des manifestations anti-Bolsonaro.

"D'une autre planète"

Felipe Melo a pour sa part reçu le soutien inattendu de Walter Casagrande, fer de lance avec Socrates de la Démocratie corinthienne. "Je considère sa prise de position comme un acte démocratique. Ça me rend fier de voir un joueur prendre position. (...) Il se passe des millions de choses au Brésil et les joueurs ne se manifestent jamais, on dirait qu'ils vivent sur une autre planète", a affirmé l'ex-attaquant de Corinthians et du Torino dans un entretien au quotidien Estado de Sao Paulo.

Il préfère toutefois éviter tout amalgame. "La Démocratie corinthienne était un mouvement en faveur de la démocratisation (...) La comparer avec ce qu'a dit Felipe Melo est une insulte", a-t-il conclu. S'il est rare de voir des joueurs en activité se prononcer, plusieurs ex-gloires du foot ont tenté leur chance en politique, comme le Roi Pelé, ministre des sports (1995-1998), et Romario qui brigue un mandat de gouverneur de Rio.