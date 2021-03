Football

"Au Real, Cristiano Ronaldo a remis le club à sa place, c'est-à-dire sur le toit de l'Europe"

Pour notre journaliste Glenn Ceillier, Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de l'histoire du Real Madrid. Le Portugais a marqué plus d'un but par match tout au long de son passage dans la capitale espagnole et s'est forgé un palmarès XXL. Il a surtout permis aux Merengue de retrouver leur place sur le toit de l'Europe. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès lundi.

00:03:28, il y a 2 heures