Chelsea pense à Aubameyang et Depay

Alors qu'ils ont accéléré derrière, les Blues s'activent aussi pour se renforcer devant. Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea, qui a lâché Romelu Lukaku et envisage un départ de Timo Werner, serait en train de discuter avec Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelone). Arrivé en janvier dernier, l'ancien Stéphanois a été fragilisé par la prolongation d'Ousmane Dembélé et les arrivées de Raphinha et surtout de Robert Lewandowski. Sport annonce que Chelsea surveillerait aussi Memphis Depay.

Notre avis : La réflexion d'un départ peut se faire grandissante pour "PEA", même six mois après son arrivée. Mais Xavi ne semble pas chaud à l'idée de se séparer de son international gabonais, qu'il voit comme un complément de Lewandowski.

Tuchel s'agace : pourquoi ça coince à Chelsea ?

Paquetà dans l'attente à l'OL...

Toujours dans l'attente concernant son avenir, Lucas Paquetà ne sait pas encore vraiment s'il jouera à l'OL cette saison. Dans son édition du jour, L'Equipe annonce que l'international brésilien aurait refusé une offre de West Ham, pas vraiment le club où il rêverait d'évoluer. Selon des sources anglaises citées par le quotidien, Manchester City pourrait s'intéresser à lui en cas de départ de Bernardo Silva.

Notre avis : L'OL et Paquetà doivent y trouver leur compte. Si aucun gros club ne se manifeste, le Brésilien restera à Lyon

L'OL et les 86 millions d'euros de Textor : "Le mercato de l'OL est déjà alléchant"

... qui prend son mal en patience pour Aouar et Dembélé

Un temps pisté par le Betis Seville, Houssem Aouar est toujours dans l'attente d'une offre d'un grand club européen selon L'Equipe. De son côté, l'OL espère récupérer au moins 20 millions d'euros pour son international français. De son côté, Moussa Dembélé semble, lui, décidé à aller au bout de son contrat qui expire dans un an. "Pour lui, l'OL a reçu une dizaine d'offres et pouvait espérer entre 15 et 20 millions, mais Dembélé préfère moins jouer et viser une prime à la signature dans un an", précise le quotidien.

Les jeunes Castello Lukeba et Malo Gusto, révélations de la dernière saison, ont, eux aussi, beaucoup de courtisans, mais le club rhodanien a rejeté toute hypothèse de départ pour ses deux jeunes pousses.

Notre avis : Les dossiers Aouar et Dembélé n'arrangent pas les affaires de l'OL qui, d'ici à la fin du mercato, espère dégraisser pour renflouer ses caisses.

Un profil à la Umtiti : Lukeba, le Lyonnais qui aimait casser les lignes

La Juventus avance ses pions pour Depay

Alors qu'elle prend aussi la température pour Filip Kostić, la Vieille Dame est confiante pour finaliser l'arrivée de Memphis Depay dans le Piémont. Sport annonce que les Bianconeri auraient accepté les termes du FC Barcelone, qui portent sur un prêt avec obligation d'achat. Seul hic, le joueur souhaite aller au bout de son contrat, qui court jusqu'en juin 2023, pour ensuite bénéficer d'une grosse prime à la signature.

Notre avis : Ça peut encore bouger dans le dossier, surtout si le Borussia Dortmund se décide à formuler une offre sèche au Barça. Le feuilleton continue.

"Les valeurs du Barça sont un peu bafouées avec le cas De Jong"

Rennes toujours à fond sur Kalimuendo

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais a fait d'Arnaud Kalimuendo sa priorité absolue d'ici la fermeture du marché des transferts. Dans son édition du jour, L'Equipe confirme que des discussions sont en cours entre les dirigeants des deux clubs. Le PSG attend entre 20 et 25 millions d'euros pour libérer le jeune avant-centre, prêté ces deux dernières saisons à Lens.

Notre avis : Fort de son pécule récupéré avec le transfert de Mathys Tel, le Stade Rennais peut clairement parvenir à ses fins dans le dossier Kalimuendo.

Arnaud Kalimuendo, auteur d'un doublé avec Lens face à Reims Crédit: Getty Images

Sanchez à l'OM, ça se précise...

Il n'y a plus aucun doute sur le dossier Alexis Sanchez. Selon La Gazzetta dello Sport, l'international chilien, qui a dîné avec son agent mercredi soir à Milan, va rompre son contrat avec l'Inter dans les prochaines heures. "Un accord de principe a été trouvé avec l'OM pour un contrat de deux ans et un salaire de 3 millions d'euros", assure le quotidien italien dans son édition du jour.

Notre avis : Simple question de temps pour Sanchez à l'OM.

Alexis Sanchez est-il fini ?

Wijnaldum, destination Rome

Alors que l'arrivée de Renato Sanches au PSG devrait être officialisée ce jeudi, Georginio Wijnaldum, lui, est attendu à Rome. Selon la Repubblica, l'accord entre le PSG et la Roma est le suivant : un prêt payant de 2 millions d'euros avec option d'achat. Concernant le salaire du milieu de terrain, Paris en prendra une partie (2 millions) et les Giallorossi le reste (4,5 millions). La Gazzetta dello Sport annonce que l'option deviendra obligation en cas de qualification de la Roma pour la prochaine Ligue des champions, ainsi qu'en fonction d'un certain nombre de matches joués.

Notre avis : Tout le monde est content dans ce deal. Le PSG poursuit pour son opération dégraissage, la Roma récupère un renfort d'expérience et le joueur va enfin quitter le "loft" parisien.

Paris, vers un mercato parfait ?

Opération séduction en place pour Zaniolo à Tottenham ?

Alors que le trident qu'il peut former avec Paulo Dybala et Tammy Abraham est alléchant sur le papier, Nicolò Zaniolo (23 ans) figurerait sur les tablettes de Tottenham. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, à l'occasion du match amical entre Londoniens et Romains le 30 juillet dernier, plusieurs joueurs des Spurs auraient appelé l'Italien à rejoindre Londres. Antonio Conte serait également un fan du joueur. La Roma attend 50 millions d'euros pour libérer son joyau et pourrait demander Tanguy Ndombele, Sergio Reguilon ou Giovanni Lo Celso en contrepartie.

Notre avis : Une opération caduque, mais pas infaisable. Et les deux parties pourraient s'y retrouver si le deal cité venait à se concrétiser.

Nicolò Zaniolo - Roma-Feyenoord, finale di Conference League 2022 Crédit: Getty Images

Boehly ferme la porte à Azpilicueta, Alonso bien sur le départ

Déjà mis à mal par les départ de Christensen et Rüdiger, Chelsea pourrait conserver César Azpilicueta jusqu'à la fin de son contrat. Selon les informations du Times, Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues serait réticent quant à un départ de l'Espagnol, capitaine du club depuis 2018. Mieux pour les Blues, l'ancien Marseillais aurait rempilé jusqu'en 2025. C'est le bien renseigné Gerard Romero qui a d'abord révélé l'informaiton, plus tard confirmée par David Ornstein de The Athletic.

Courtisé par le FC Barcelone depuis plusieurs mois, Marcos Alonso (31 ans) se serait, lui, mis d'accord sur un contrat de trois ans avec les Blaugranas. Sport confirme que Mateu Alemany, le directeur du football du club catalan, aurait trouvé un terrain d'entente avec l'agent du joueur. Le dossier Cucurella pourrait permettre de vite débloquer le dossier.

Notre avis : Un grand "ouf" de soulagement pour les Blues. Azpilicueta est vital au sein de l'effectif londonien et va continuer à y apporter tout son professionnalisme. Le départ d'Alonso est, lui, inéluctable.

Nice dans la course pour le "Neymar ukrainien"

Mykhaïlo Moudryk, voilà un autre nom à surveiller. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football ukrainien, étiqueté "Neymar de l'Ukraine", le joueur du Shakhtar Donetsk suscite pléthore de convoitises. Selon Kicker, le Bayer Leverkusen pourrait prochainement revoir son offre à la hausse (autour de 20 millions d'euros) pour l'ailier de 21 ans. Nice et Brentford sont aussi sur le coup.

Notre avis : Pour que le Shakhtar en réclame autant, c'est que Moudryk doit vraiment valoir le coup. Nice part malheureusement avec une longueur de retard par rapport au Bayer.

West Ham fait sauter la clause libératoire de Cornet

Maxwel Cornet va garder la même couleur de maillot, mais il va changer de ville. Ce jeudi soir, Sky Sports annonce que West Ham a décidé de payer la clause libératoire de l'ancien Lyonnais, fixée à plus de 20 millions d'euros. L'international ivoirien (29 sélections, 6 buts) sort d'une belle saison avec Burnley (9 buts en 26 matches de Premier League) et est actuellement en route pour Londres pour la visite médicale.

Notre avis : Prêt ou transfert sec, West Ham a longtemps tâtonné, mais a finalement dégainé pour s'offrir le joueur formé à Metz. Moyes a du matériel devant pour la saison prochaine. En attendant encore Kostic ?

Maxwel Cornet met le feu à Burnley Crédit: Getty Images

Tottenham prêt à mettre le paquet pour un espoir italien

Après le recrutement de Djed Spence à droite, les Spurs cherchent son pendant à gauche. Selon les informations du Daily Mail, Tottenham apprécierait le profil de Destiny Udogie (Sassuolo). Le club italien réclame près de 30 millions d'euros pour céder son jeune talent de 19 ans, une somme que le club londonien serait prêt à offrir. Néanmoins, Brighton et Manchester City pourraient s'inviter dans la course à la signature.

Notre avis : Ce serait encore un énorme coup, encore un, de la part des Spurs, déjà irréprochables sur ce mercato estival.

Destiny Udogie, le défenseur espoir italien de Sassuolo Crédit: Getty Images

Chelsea s'offre le grand espoir Chukwuemeka

C'était annoncé depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Courtisé par de nombreux cadors européens, notamment le PSG, Carney Chukwuemeka (18 ans) pose finalement ses bagages à Londres. Le jeune milieu de terrain quitte Aston Villa pour Chelsea, avec qui il s'est engagé jusqu'en 2028. Les Londoniens ont déboursé 24 millions d'euros (bonus compris) pour s'attacher ses services.

Notre avis : Les quelques flashs entrevus chez les Villans permettent de comprendre l'investissement des Blues. Chukwuemeka pourrait même bousculer la hiérarchie dans l'entrejeu plus rapidement qu'on ne le pense.

