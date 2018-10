Australie : le capitaine des Socceroos Jedinak prend sa retraite internationale

"Après un long moment de réflexion et de discussion avec mes proches, j'ai décidé que c'était le bon moment pour prendre du recul et me concentrer sur mon club", a expliqué le milieu de terrain d'Aston Villa (D2 anglaise) sur Instagram. Jedinak, 34 ans, compte 79 sélections avec l'Australie dont trois lors de la dernière Coupe du monde, au cours de laquelle il a marqué deux buts, tous sur penalty. L'Australie, placée dans le même groupe que la France, avait été éliminée au premier tour.

Il a également remporté la Coupe d'Asie des nations en 2015 avec les Socceroos, qui ont déjà perdu Tim Cahill, 38 ans et 107 sélections.