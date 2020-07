Surprise à Linz. Ce samedi, le club autrichien a annoncé le limogeage de Valérien Ismaël malgré une saison brillante. En cause : un retrait de points pour non respect des règles sanitaires après une reprise de l'entraînement trop précoce.

Le LASK a remplacé son entraîneur franco-allemand Valérien Ismaël par l'Autrichien Dominik Thalhammer après un retrait de points pour non respect des règles sanitaires ayant déstabilisé l'équipe, a indiqué samedi le club de Linz dans un communiqué.

Valérien Ismaël, 44 ans, ancien défenseur du Bayern Munich, avait été recruté en mai 2019 pour entraîner le LASK, club autrichien de la ville de Linz. Ses joueurs étaient arrivés en tête de la phase régulière. Mais ils ont perdu la première place fin mai après la pause due au coronavirus pour avoir repris prématurément l'entraînement en effectif complet, à la sortie progressive du confinement décidé par les autorités.

Le club avait été sanctionné par les instances de la Ligue d'un retrait de quatre points en appel et avait finit 4e de la série éliminatoire après plusieurs défaites. "On peut comprendre la colère et la frustration de Valérien Ismaël, qui doit partir après cette grande saison. La décision a été vraiment très difficile pour nous. Nous espérons qu'un jour il comprendra notre position", a indiqué le président du LASK Siegmund Gruber dans le communiqué.

