L'image a de quoi surprendre. Le surpuissant Adama Traoré a une méthode de préparation bien particulière avant chaque rencontre, notamment celle jeudi en 8es de finale de la Ligue Europa contre l'Olympiakos. Le joueur de Wolverhampton s'enduit les bras d'huile pour bébé pour être plus insaisissable pour ses adversaires et éviter les blessures.

"C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Et puis le Cadum bébé." Adama Traoré a sa vision très personnelle de la préparation d'une rencontre. Si Zizou était plutôt du genre à se désaltérer avant de rentrer sur la pelouse, l'Espagnol de Wolverhampton a une méthode plutôt étonnante. Ces dernières semaines, plusieurs observateurs ont remarqué qu'un membre du staff des Wanderers semblait enduire les avant-bras du joueur d'une matière brillante. En réalité, l'ailier se tartine d'huile pour bébé avant chaque rencontre. De quoi leur donner une brillance pimpante pour les photos. Mais pas seulement.

Le tabloïd The Sun a mené son enquête, et cet ajout cosmétique n'est pas fait uniquement pour que l'épiderme de Traoré resplendisse, mais plutôt pour faire fuir ses adversaires. Parmi les joueurs les plus rapides d'Europe, l'international mise donc sur cette huile pour empêcher les défenseurs de lui agripper les bras pour le retenir dans ses courses.

"C'est quelque chose que nous avons dû faire pour protéger Adama, a expliqué un insider du club au Sun. Les défenseurs craignaient tellement qu'il ne les prenne de vitesse qu'ils le retenaient et lui tiraient les bras." "Cela déboitait parfois son épaule durant les duels" précise cette source, alors que Traoré avait subi une telle situation contre Tottenham en Premier League en décembre dernier.

Déjà parmi les athlètes les plus impressionnants en Europe avec son physique de culturiste, Traoré mise donc sur cette astuce pour devenir plus compliqué encore à maîtriser. "Lubrifier ses bras les rendent plus durs à attraper pour ses adversaires, et cela aide à éviter d'autres blessures". Ses vis-à-vis peuvent encore tester la résistance de son maillot la prochaine fois…

