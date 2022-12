"Je vais être honnête : mon souhait, c'est que Didier reste, a-t-il concédé. Qui voulez-vous trouver de mieux ? C'est le président qui parle, pas l'ami", avait-il confié dans les colonnes du Figaro. A la veille de ce qui pourrait être son dernier match à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a, évidemment, été interrogé sur son avenir. Et l'après. Cette semaine, il n'a échappé à personne que Noël Le Graët, président de la FFF, avait eu des mots doux pour lui et assuré qu'il espérait que leur route commune ne prendrait pas fin au retour du Qatar.

Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps a été invité à réagir aux propos de son patron. Assez décontracté et plutôt d'humeur badine, comme le prouve son "je suis comme Charles, j'attends" lancé à un confrère qui s'apprêtait lui poser la question, le sélectionneur des Bleus a été assez direct dans sa réponse. "C'est le moment de me poser cette question, tiens ! C'est très gentil ce qu'a dit le président. Mais ma priorité, c'est ce qui nous attend avec l'objectif des demi-finales", a-t-il esquivé. Avant d'ajouter, sourire prononcé : "Je n'ai pas répondu à la question mais c'est ma réponse."

Le contrat de Didier Deschamps et de son staff arrive à échéance le 31 décembre et, en cas de demi-finale, NLG a déjà assuré que le sélectionneur le plus capé de l'histoire du football français aurait le choix de poursuivre ou de dire stop

