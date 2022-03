Football

Avant l'équipe de France, le but exceptionnel en Coupe de France : Jonathan Clauss régalait en 2017

Jonathan Clauss a été appelé jeudi 17 mars 2022 en équipe de France par Didier Deschamps pour la première fois. Un peu plus de cinq ans plus tôt, l'actuel latéral droit du RC Lens jouait à Avranches, en National, et avait profité d'un 32e de finale de Coupe de France contre Laval (Ligue 2) pour marquer un but magnifique au terme d'un impressionnant raid sur son aile de prédilection...

00:01:13, il y a une heure