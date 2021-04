Football

Avant Lyon - Lille : Burak Yilmaz vs Lucas Paqueta : qui est la meilleure recrue de la saison ?

C'est l'heure du choc. Lyon et Lille s'affrontent ce dimanche soir dans un match capital pour le titre en Ligue 1. Si les deux clubs en sont là, c'est en grande partie grâce à deux joueurs clés : Yilmaz au LOSC, Paqueta à l'OL. Mais qui est la meilleure recrue de la saison ? Nos journalistes de la Stream Team Cyril Morin et Julien Pereira en débattent. (Avec A. Ducardonnet et Q. Guichard)

00:07:39, il y a une heure