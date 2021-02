Football

AVEC 75M€, LEONARDO VEUT DOUBLER LES CADORS EUROPÉENS ET FAIRE REVENIR UN ANCIEN PENSIONNAIRE DE L1

MERCATO - Jules Koundé se rapproche d'un départ de Séville. Plusieurs clubs dont le PSG sont interessés. Paris veut aussi renforcer son milieu avec Paul Pogba et Manchester City est prêt à toutes les folies pour Erling Haaland, voilà les rumeurs de ce nouveau Mercato Buzz. Infos ou intox, pour vous on fait le trou et le tri !

