C'est un vendredi d'août qui sera encore plus brûlant qu'à l'accoutumée. Ce 12 août, c'est une liste qui déchaîne systématiquement les passions qui sera révélée. Les nommés pour le Ballon d'Or 2022 vont être connus, tout comme celles pour le Ballon d'Or féminin, ainsi que ceux pour le Trophée Yachine et le trophée Kopa.

L'an passé, Lionel Messi et Alexia Putellas avaient été les lauréats du trophée individuel le plus prisé de la planète football tandis que Gianluigi Donnarumma et Pedri avaient récupéré les autres titres honorifiques. Quid pour cette année 2022 ?