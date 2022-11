C'était l'interview évènement sur la planète foot. Vendredi après-midi, Karim Benzema était l'invité de Zack Nani dans son émission Zack en roue libre sur Twitch, suivie par 45 000 personnes en moyenne. Depuis le centre d'entraînement du Real Madrid, et ce pendant plus d'une heure, le streameur lyonnais a pu l'interroger sur une multitude de sujets.

L'actualité la plus chaude étant la Coupe du monde, l'attaquant s'est projeté sur l'évènement qu'il disputera pour la deuxième fois après le Mondial 2014 au Brésil. Il a répété son envie de "faire briller" l'équipe de France au Qatar (20 novembre - 18 décembre) : "Je veux faire des choses exceptionnelles, mais je ne vais rien faire tout seul. C'est extraordinaire, une Coupe du monde. Je l'aborde tranquillement, avec de l'ambition, toujours, mais sans précipitation. Je ne me dis pas qu'il faut que je la gagne. Je ne vais pas au Qatar seul. De mon côté, je vais essayer de briller, de marquer des buts et de faire des passes décisives. J'ai hâte de jouer."

"La panenka contre Manchester City ? J'y pensais depuis un moment"

Benzema sera l'un des fers de lance de la sélection tricolore. Les yeux du monde entier seront particulièrement braqués sur le récent Ballon d'Or 2022, auteur d'une année incroyable (50 buts, 16 passes décisives). Durant la cérémonie au Théâtre du Chatelet, il avait présenté sa récompense comme celle "du peuple". Questionné par Zack Nani, le joueur du Real Madrid a répondu : "Le peuple ? Cela désigne mon parcours, pour les jeunes, pour ma famille et mes fans. Parce que je sais qu'ils me soutiennent dans les mauvais moments. Quand ça ne va pas pour moi, ça ne va pas pour eux. Quand j'ai gagné, ils ont gagné aussi."

Des mauvais moments, il en a rarement vécus au cours du dernier exercice. Sous son impulsion et ses 10 buts en phases finales, le Real Madrid a décroché la 14e Ligue des Champions de son histoire. S'il n'a pas marqué contre Liverpool (1-0), il assure toutefois que cette finale, disputée au Stade de France, est sa "préférée". En revanche, c'est bien lui qui a inscrit une panenka contre Manchester City en demi-finale. "Je regarde le score et le temps. J'avais dans l'idée de faire ce geste depuis un moment, mais j'attendais un gros match comme Zizou en finale de Coupe du monde. Le week-end avant, je loupe deux penalties. Je n'avais aucune pression. J'ai posé la balle et panenka", a-t-il retracé dans un éclat de rire. Un peu plus tôt, il avait assuré : "Je savais que j'allais faire gagner mon équipe face au PSG."

Peut-être entraîneur, mais surtout pas consultant

KB9 ne pouvait ne pas revenir sur sa campagne européenne ponctuée par son 5e titre. De toutes les équipes qu'il a connues au sein de la Maison Blanche, il garde pourtant une tendresse particulière pour celle de 2011/2012 dirigée par José Mourinho : Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil, Kaka... "La meilleure", à ses yeux. même si elle n'a pu ramener la Ligue des Champions, la fameuse "Decima", dans la capitale espagnole : "Les remplaçants marquaient autant que les titulaires, tout le monde jouait, c'était incroyable !"

A 34 ans, l'heure de la retraite n'a toujours pas sonné pour Benzema. Sur ce sujet, les questions s'enchaînent. Un retour à l'Olympique Lyonnais, son club formateur ? "J'ai laissé une belle image à Lyon, il faut que cela reste comme ça. Tu ne peux pas partir, revenir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Lyon reste mon club de coeur. Si je peux revenir y travailler un jour, je le ferai." Douche froide, donc, pour les supporters des Gones, qui se réconforteront avec la sélection par Benzema de son premier but en C1 contre Rosenborg comme le "plus marquant de (sa) carrière".

"De paria à fierté nationale, Benzema fait enfin l'unanimité"

Un futur comme entraîneur, à l'image de Zinédine Zidane ? "Je ne sais pas, mais j'aimerais aider les jeunes, leur donner confiance et leur éviter le prisme des statistiques. Aujourd'hui, si tu ne marques pas de buts, tu es nul. L'époque Zidane/Ronaldo, ce n'était pas que des stats. Tu avais plus le temps d'apprendre ce qu'était le football."

Une chose est sûre, cependant. L'attaquant du Real Madrid n'envisage pas une reconversion comme consultant : "Jamais de la vie ! Pour moi, tu ne peux pas manquer de respect aux footballeurs comme le font ces gens."

