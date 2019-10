Ballon d'Or féminin, Trophée Yachine, Trophée Kopa : tous les nommés

Le Ballon d'Or féminin

Première Ballon d'Or de l'histoire l'an passé, la Norvégienne Ada Hegerberg fait partie des six Lyonnaises qui figurent parmi les 20 nommées pour le trophée cette année. Parmi elle, on retrouve les trois Françaises en lice : Sarah Bouhaddi, Wendie Renard et Amandine Henry. Championnes du monde, les Américaines compte quatre représentantes dont Megan Rapinoe, grande favorite pour remporter le trophée après avoir été nommée meilleure joueuse de la Coupe du monde et meilleure joueuse FIFA The Best.

Les 20 nommées pour le Ballon d'Or féminin

Sam Kerr (Australie - Chicago Red Stars)

Ellen White (Angleterre - Manchester City)

Nilla Fischer (Suède - Vfl Wolfsburg)

Amandine Henry (France - Olympique Lyonnais)

Lucy Bronze (Angleterre - Olympique Lyonnais)

Alex Morgan (Etats-Unis - Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Pays-Bas - Arsenal)

Dzenifer Marozsan (Allemagne - Olympique Lyonnais)

Pernille Harder (Danemark - Vfl Wolfsburg)

Sarah Bouhaddi (France - Olympique Lyonnais)

Megan Rapinoe (Etats-Unis - Reign FC)

Lieke Martens (Pays-Bas - FC Barcelone)

Sari van Veenendaal (Pays-Bas - Arsenal)

Wendie Renard (France - Olympique Lyonnais)

Rose Lavelle (Etats-Unis - Washington Spirit)

Marta (Brésil - Orlando Pride)

Ada Hegerberg (Norvège - Olympique Lyonnais)

Kosovare Asllani (Suède - CD Tacon)

Sofia Jakobsson (Suède - CD Tacon)

Tobin Heath (Etats-Unis - Portland Thorns)

Ada Hegerberg, winner ballon d'orGetty Images

Le Trophée Yachine

C'est la nouveauté. Le Trophée Yachine, du nom du seul gardien de l'histoire à avoir remporté le Ballon d'Or (1963), vient désormais récompenser le meilleur portier sur l'année civile. La liste des candidats est particulièrement relevée même si Alisson Becker, vainqueur de la Ligue des champions, de la Copa America et nommé meilleur gardien de l'année par l'UEFA et la FIFA semble au-dessus du lot. Hugo Lloris, également présent dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or, est lui aussi en lice pour ce trophée.

Les 10 nommés pour le Trophée Yachine

Alisson Becker (Brésil - Liverpool)

Manuel Neuer (Allemagne - Bayern Munich)

Ederson (Brésil - Manchester City)

André Onana (Cameroun - Ajax Amsterdam)

Wojciech Szczesny (Pologne - Juventus Turin)

Jan Oblak (Slovénie - Atlético de Madrid)

Kepa Arrizabalaga (Espagne - Chelsea)

Samlir Handanovic (Slovénie - Inter Milan)

Hugo Lloris (France - Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Allemagne - FC Barcelone)

Alisson Becker avec LiverpoolGetty Images

Le Trophée Kopa

Qui pour succéder à Kylian Mbappé ? Peut-être un Français. Mattéo Guendouzi fait en effet partie des dix nommés pour ce trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Le milieu d'Arsenal ne partira cependant pas favori. Egalement nommé dans la liste des 30 pour le Ballon d'Or, le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt se détache dans cette liste même si l'attaquant portugais João Felix, lui aussi nommé pour le Ballon d'Or, et l'ailier anglais Jadon Sancho peuvent également prétendre à la récompense.

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa

João Felix (Portugal - Atlético de Madrid)

Jadon Sancho (Angleterre - Borussia Dortmund)

Moise Kean (Italie - Juventus Turin/Everton)

Samuel Chukwueze (Nigéria - Villarreal)

Kang-in Lee (Corée du Sud - Valence)

Matthijs de Ligt (Pays-Bas - Ajax Amsterdam/Juventus Turin)

Vinicius Jr. (Brésil - Real Madrid)

Kai Havertz (Allemagne - Bayer Leverkusen)

Mattéo Guendouzi (France - Arsenal)

Andreï Lounine (Ukraine - Valladolid)