Andrés Iniesta volé pour le Ballon d’Or 2010 ? Une légende tenace

"De toute façon, le Ballon d’Or ne vaut plus rien. Regarde Iniesta en 2010, il gagne le Mondial mais c’est Messi qui termine premier". Cette phrase, ou en tout cas le fond de celle-ci, vous l’avez forcément déjà entendue à la machine à café ou à la cantine lors de vos discussions passionnées sur LE trophée qui divise le plus. Avec une idée simple : Andrés Iniesta, le magicien espagnol, aurait dû soulever le trophée cette année-là.

L’argument massue est évident. 116e minute sur la pelouse du Soccer City de Johannesburg. Après une mauvaise relance de Rafael Van der Vaart, Cesc Fabregas décale le magicien Iniesta. Un contrôle pour surélever le ballon, une frappe sèche pour battre Stekenlenburg et le numéro 6 de la Roja place l’Espagne sur le toit du monde. Le milieu du Barça devient le symbole de cette Roja et un candidat évident au Ballon d’Or. Un trophée marketing qui semble être l’antipode ultime de la raison pour laquelle l’esthète espagnol s’est mis au football.

La suite ? Vous la connaissez ? Le 10 janvier 2011, Lionel Messi soulève son deuxième Ballon d’Or d’affilée et devance Iniesta et Xavi au classement. Ce Messi qui n’a rien gagné d’autre que la Liga, les Supercoupes d’Espagne et d’Europe et la Coupe du monde des clubs mais s’est régalé en alignant les caramels en 2009-2010 (47 buts cette saison-là). Ce Messi qui a traversé le Mondial comme une ombre et a laissé l’Albiceleste s’échouer en quarts face à l’Allemagne (4-0) sans marquer le moindre but en Afrique du Sud. Ce Messi qui a reçu 22,65% des voix dans ce nouveau scrutin où les capitaines et sélectionneurs prennent désormais part après la fusion FIFA-France Football. Presque loin devant les 17,37% d’Andrés Iniesta. Un scandale pour beaucoup. A tort.

Sneijder, le vrai gagnant de 2010

Avant de parler d’Iniesta, penchons-nous sur les autres prétendants. Xavi, arrivé troisième, était bien le régulateur de cette Espagne et de ce Barça mais manquait évidemment de clinquant pour un trophée qui prend aussi en compte - qu’on le veuille ou non – l'image et la notoriété au niveau mondial des joueurs. Xavi n’avait pas été suffisamment "clutch" bien qu’essentiel dans le titre espagnol (0 but, 2 passes décisives).

Pour cette première récompense décernée conjointement par la FIFA et France Football, c’est bien Wesley Sneijder qui peut se mordre les doigts. Selon le décompte dévoilé après coup, c’est bien celui qui avait remporté la C1 avec l’Inter et mener les Pays-Bas en finale du Mondial qui avait gagné le trophée doré. Mais les capitaines et sélectionneurs en avaient décidé autrement.

Mais revenons à notre cas Iniesta. Le génial maestro espagnol méritait-il de remporter le Ballon d’Or ? Oui, à la vue de son apport au football. Le méritait-il en 2010 ? C’est beaucoup moins évident.

Andres Iniesta célèbre son but en finale de la Coupe du monde 2010Getty Images

Une saison en dents de scie

Parlez Ballon d’Or, c’est évidemment parler chiffres et palmarès. Pour le numéro 6 espagnol, ce dernier est le même que Messi. Plus le trophée imaginé par Silvio Gazzaniga, à savoir cette Coupe du monde magnifique qui pèse lourd. Très lourd. Mais niveau chiffres, on est loin du compte.

Sa saison 2009-2010 est peut-être la pire connue par Iniesta lors des années dorées du Barça. 42 matches pour un petit but et neuf passes. Léger pour un joueur offensif même si "Don Andrés" n’a jamais été un homme de stats. A titre de comparaison, en 2010-2011, l’artiste avait compilé 9 buts et 15 passes décisives.

Même constat pour son Mondial, sauvé très largement par son but victorieux en finale évidemment. Mais en Afrique du Sud, Iniesta ne s’est pas baladé. Un petit but en phase de poules face au Chili et puis c’est tout, ou presque. En réalité, le milieu a fait un Mondial à l’image de sa sélection : efficace mais loin d’être étincelant. Or, dans l’attribution d’un Ballon d’Or, ça compte.

" C’était comme si rien n’allait bien "

Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Alors "L’Artiste", du nom de son autobiographie, vous convaincra sûrement tout seul. Car lui-même y reconnaît que son année ne valait pas les torrents de compliments reçus après coup. "Ce n'était pas exactement une dépression, ni une maladie, mais un malaise. C'était comme si rien n'allait bien", détaille-t-il.

La raison est connue de tous puisqu’elle apparaissait sur son t-shirt dévoilé après son but en finale : Daniel Jarque. Ami du Barcelonais, le défenseur de l’Espanyol est retrouvé mort en août 2009 après une insuffisance cardiaque. Une disparition qui plonge Iniesta au fond du trou malgré l’appui des médecins du Barça et le soutien continu de Pep Guardiola.

Sa saison "en chute libre" selon ses propres termes lui fait redouter l’échéance sud-africaine. Sa blessure en fin de saison, le privant notamment de la confrontation face à l’Inter de José Mourinho, n’est pas de nature à le rassurer. Mais, dans le football, il trouve une forme d’exutoire : "Je n'ai jamais été jusqu'au point de me dire 'j'abandonne'. Je comprenais que j'endurais une période délicate mais j'ai pu me réfugier auprès de mes proches et, surtout, dans le football".

Une période délicate qui s’achève donc par un sacre collectif suprême. Mais pas par un sacre individuel prestigieux. Vous saurez désormais quoi répondre quand le débat revient sur la table.