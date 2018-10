Michel Platini sur le Ballon d'Or 2018 : "Le seul qui a tout gagné, c'est Varane"

"Pour le Ballon d'Or, ça n'a jamais été aussi facile. Un seul joueur a gagné la Coupe d'Europe (la Ligue des champions) et la Coupe du monde, c'est Raphaël Varane", a souligné l'ancienne star des Bleus et ex-patron de l'UEFA Michel Platini, interrogé sur RMC mardi soir. Défenseur du Real Madrid et des Bleus, "Varane est un excellent joueur. Les résultats, c'est la seule chose objective, le reste c'est subjectif. Le seul qui a tout gagné, les deux compétitions importantes, c'est Raphaël Varane", insiste Platini au sujet du Ballon d'Or, remis le 3 décembre prochain. "N'oublions pas pas qu'en 2006, un défenseur (l'Italien Fabio Cannavaro) a gagné le Ballon d'or", rappelle aussi Michel Platini.

Avec le Real Madrid, Raphaël Varane, 25 ans, a remporté une nouvelle Ligue des champions en mai dernier, puis a enchaîné par une superbe Coupe du monde avec l'équipe de France, jusqu'au titre final contre la Croatie. Mais il pâtit de son poste de défenseur central, peu exposé médiatiquement, et connait un début de saison difficile. Il vient d'ailleurs de se blesser aux adducteurs et pourrait être indisponible un mois.

Le favori du Ballon d'Or reste son coéquipier au Real Luka Modric, vainqueur en C1 également, finaliste de la Coupe du monde avec la sélection croate et déjà élu meilleur joueur UEFA et Fifa. Les Français Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont les deux autres noms les plus cités pour cette prestigieuse distinction, remise par France Football après le vote de quelque 200 journalistes à travers le monde. Le président de la Fédération française de football Noël Le Graët avait lui aussi soutenu publiquement Varane il y a quelques semaines.