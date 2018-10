Pogba : "Griezmann, Mbappé et Varane méritent le Ballon d'Or, beaucoup plus que moi"

Pas pour lui cette fois-ci. Paul Pogba espère "de tout coeur" que le Ballon d'Or reviendra à un des champions du monde français: "Que ce soit 'Grizou' (Antoine Griezmann), Kylian (Mbappé) ou Raph' (Raphaël Varane), ils le méritent beaucoup plus que moi", a-t-il estimé mardi dans un entretien accordé à l'AFP.

"Je ne peux pas en désigner un. Mais j'espère de tout coeur que ça soit un des trois. Un des quatre aussi parce qu'il y a 'NG' (N'Golo Kanté)", a poursuivi le milieu de terrain, à propos de la prestigieuse récompense, remise le 3 décembre. "C'est tout ce que j'espère en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui le méritent. Moi je ne me mets pas dedans", a expliqué le milieu de terrain de Manchester United, 25 ans et 62 sélections.

Six champions du monde français figurent dans la liste des 30 présélectionnés: le gardien de Tottenham Hugo Lloris, le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane, les milieux N'Golo Kanté (Chelsea) et Paul Pogba (Manchester United), les attaquants Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et bien sûr le jeune prodige de 19 ans Kylian Mbappé (PSG).

Le Croate Luka Modric (Real Madrid), déjà lauréat des prix UEFA et Fifa du joueur de l'année - des récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'Or -, et élu meilleur joueur du Mondial-2018 après avoir emmené sa petite sélection en finale, fait toutefois figure de favori pour succéder à Cristiano Ronaldo.