Sergio Ramos et les tacles, c'est toute une histoire. Expert en la matière sur les terrains, le capitaine du Real Madrid ne s'épargne pas non plus quand il prend la parole. Interrogé sur les propos d'Antoine Griezmann, qui expliquait lundi être "à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo", l'Espagnol ne s'est pas montré tendre. Mais alors pas du tout...

"L’ignorance rend audacieux", explique tout d'abord Ramos en conférence de presse. "Cristiano et Messi sont au-dessus de tout le monde. Griezmann n’est pas encore à leur niveau et Neymar, parce qu’il est si complet, est celui qui s’en approche le plus. Quand j’entends parler ce gamin, je me souviens de Totti, Xavi, Raul, Iniesta, Iker (Casillas)… Des joueurs qui ont remporté beaucoup de titres et qui n’ont jamais reçu ce trophée individuel (le Ballon d’Or)", estime le défenseur madrilène, qui ajoute que Griezmann devrait "se faire conseiller par le Cholo (Diego Simeone) ou Godin", des personnes "ayant des valeurs qui lui iraient bien".

Après cette énorme claque, Ramos a quand même eu un petit mot doux pour le champion du monde. "Je n’ai pas la mémoire courte : c’est un grand joueur", conclut-il.