Ballon d'Or : Mbappé, Messi, Ronaldo… les joueurs les plus décisifs en 2018

Un milieu de terrain soulèvera peut-être le Ballon d'Or le 3 décembre prochain. Ou pourquoi pas un défenseur. Avec Luka Modric et Raphaël Varane, les deux postes ont des représentants crédibles pour revendiquer le trophée tant convoité. Mais désavantagés. La lecture du palmarès suffit pour comprendre que la récompense s'adresse plutôt aux joueurs offensifs. Ceux qui font trembler les filets et distribuent les caviars. C'est toujours le meilleur moyen de marquer les esprits dans le football. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en sont les parfaits exemples.

L'Argentin et le Portugais se partagent à eux deux les dix derniers Ballons d'Or. Et sur les statistiques à la clôture des votes, le 9 novembre, ils pourraient chacun revendiquer un sixième trophée historique. Messi a cumulé 42 buts et 19 passes décisives sur l'ensemble de l'année civile jusqu'ici, en club et en sélection. Il est directement impliqué sur 61 buts en 2018. Personne ne fait mieux, mais Luis Suarez fait aussi bien. Derrière les deux Barcelonais, on retrouve Cristiano Ronaldo, auteur de 42 buts et 12 passes décisives depuis janvier.

Griezmann et Mbappé parmi les meilleurs

Les candidats français ont aussi leur voix au chapitre. A commencer par Antoine Griezmann. Essentiel sur les victoires de l'Atlético de Madrid en Ligue Europa et de la France à la Coupe du monde, le Mâconnais fait partie des quatre joueurs qui ont été directement impliqués sur plus de 50 buts en 2018, avec un total de 35 buts et 16 passes décisives. Kylian Mbappé fait un peu moins bien, mais son année statistique n'en est pas moins remarquable avec 31 buts et 14 passes décisives.

Outre les quatre joueurs précédemment cités, seuls Mohamed Salah et Neymar, directement impliqués sur 48 et 46 buts, font mieux que le prodige tricolore. Robert Lewandowski est au même niveau que Mbappé sur le plan statistique avec plus de buts (37) et moins de passes décisives (8). Il complète un Top 8 qui rassemble des joueurs ayant été directement impliqués sur plus de 40 buts cette année. Un groupe où ne figurent pas Modric et Varane. Mais où l'on retrouve tous les autres prétendants au Ballon d'Or. Avec le même argument de poids : les chiffres.