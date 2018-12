Ballon d’Or : suivez le classement EN DIRECT

18h04 : Roberto Firmino, Ivan Rakitic et Sergio Ramos 19es

Les places d'honneur continuent d'être attribuées. Encore trois joueurs sont à égalité à la 19e place : Roberto Firmino, Ivan Rakitic et Sergio Ramos. Le buteur brésilien, si important à Liverpool, a sans doute souffert de son absence du onze titulaire brésilien pour figurer plus haut. Pour Rakitic, si fin techniquement, ce n'est pas à lui qu'on pense en premier lieu lorsqu'il s'agit d'évoquer le parcours croate. Quant au capitaine du Real Madrid, il paye évidemment le mauvais parcours espagnol en Russie.

17h53 : Edinson Cavani, Sadio Mané et Marcelo 22es

Voilà Edinson Cavani ! Le buteur du PSG, onzième l'année passée, échoue cette fois-ci à la 22e place. Encore prépondérant pour Paris et surtout décisif avec l'Uruguay lors de la Coupe du Monde, le Matador obtient le même nombre de points que Sadio Mané, le brillant Sénégalais de Liverpool, et Marcelo, le latéral hyperactif du Real et du Brésil.

Edinson Cavani, attaquant du PSGGetty Images

17h20 : Alisson Becker, Mario Mandzukic et Jan Oblak 25es

La liste continue d'être dévoilée. Au 25e rang, deux gardiens sont présents. Alisson Becker, brillant avec l'AS Roma en Ligue des champions et titulaire avec le Brésil au Mondial, et Jan Oblak, mur de l'Atlético Madrid, ont reçu le même nombre de points. Mario Mandzukic, le guerrier croate, buteur en finale de la Coupe du Monde, est également 25e.

17h10 : Diego Godin 28e

La définition même de la "grinta". Encore leader de la sélection uruguayenne, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético, Diego Godin est 28e au classement. Capitaine de la Celeste, il était absent du classement en 2017.

17h01 : Hugo Lloris et Isco classés 29es

Les premiers noms sont dévoilés. Il n'y aura pas de 30e cette année puisque Hugo Lloris et Isco ont reçu le même nombre de voix et échouent à la 29e place. Le portier français, capitaine des champions du monde, peut se targuer d'une excellente Coupe du monde jusqu'à sa bourde en finale face à la Croatie (4-2). Il termine cependant dernier gardien de la sélection, derrière Jan Oblak, Alisson Becker et Thibaut Courtois. Surprenant. Quant à l'Espagnol, il doit sa présence à sa belle saison avec le Real Madrid, lui ayant permis de gagner encore une fois la Ligue des champions.

16h59 : Qui a été le plus décisif ?

Pour rappel, le scrutin de cette année s'étend du 1er janvier au 9 novembre dernier. Alors, sur cette période, qui a été le plus décisif ? Voici le Top 10.

16h48 : Qui est le Ballon d'Or de la rédaction d'Eurosport.fr

Aucun journaliste de la rédaction n’a participé au scrutin. Mais, pour se faire une idée, vingt journalistes d’Eurosport.fr se sont pliés au jeu. Résultat : c’est Antoine Griezmann qui a été élu, devant Luka Modric, Raphaël Varane et Kylian Mbappé.

Vidéo - Griezmann, Modric, Mbappé ? Nous avons élu notre Ballon d'Or 2018 01:18

16h34 : Qui est le favori du scrutin ?

Contrairement aux années précédentes, marquées du sceau de la domination du duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, aucun favori ne se distingue très nettement. Si Luka Modric, vainqueur de la C1 et finaliste de la Coupe du monde, semble avoir la faveur des pronostiqueurs, les Français Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane disposent de solides arguments. Cristiano Ronaldo est aussi dans les clous tandis que Lionel Messi semble plus loin.

Vidéo - Un Ballon d'or, sept Français... Leur année 2018 01:21

16h25 : Quel est le règlement ?

Souvent méconnu, le règlement du Ballon d’Or est pourtant clair. 180 journalistes du monde entier ont été choisis par le magazine France Football pour établir leur Top 5 sur l’année. 6 points sont attribués à chaque premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier. En cas d’égalité, c’est le joueur qui a obtenu le plus de premières places qui est sacré.

16h15 : Une soirée sans fin

Pour connaître l'identité du Ballon d'Or de l'année, il va falloir veiller en ce lundi. C'est aux environs de 22h10 que le vainqueur sera officiellement désigné, à l'occasion d'une cérémonie organisée au Grand Palais à Paris. À partir de 17h, le classement sera dévoilé progressivement, en partant évidemment de la 30e place. Pour rappel, voici tous les nommés pour cette année.

16h : C’est parti pour une soirée spéciale !

Tout, vous saurez tout sur le Ballon d’Or. Ce lundi, à partir de 16h, le magazine France Football, via une soirée spéciale diffusée sur la Chaîne L’Equipe, va dévoiler le classement entier du Top 30. Pour patienter, d’ici les premiers noms, retrouvez tous nos articles, vidéos et autres quiz.