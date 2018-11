Barème, points, journalistes : qui vote pour le Ballon d'Or ?

À vos marques, prêts, votez ! Depuis le lundi 8 octobre dernier, les votes pour le Ballon d'Or 2018 sont officiellement ouverts, avec 176 journalistes spécialisés appelés à faire leur choix dans une liste de 30 joueurs. Après plus d'un mois de réflexion, ces derniers n'ont désormais plus que quelques heures pour se décider. Ce vendredi 8 novembre, les votes seront en effet définitivement clos.

Pour rappel, ces journalistes du monde entier, limités à un par pays, doivent établir un top 5. Le barème de points est simple : le 1er hérite de six points, le 2e en reçoit quatre, puis trois, deux et un seul pour le cinquième. Le joueur qui aura le total de point le plus élevé sera élu Ballon d'Or 2018. Alors, qui sera le lauréat de cette année ? Luka Modric ? Antoine Griezmann ? Kylian Mbappé... ou bien Cristiano Ronaldo ? Le suspense prendra fin le 3 décembre prochain, lorsque France Football dévoilera le nom du 63e Ballon d'Or.