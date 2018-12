L'attaquante de l'OL Ada Hegerberg remporte le Balllon d'Or féminin

La Norvégienne Ada Hegerberg, 23 ans, qui joue attaquante à Lyon, a remporté le premier Ballon d'Or féminin, décerné lors d'une soirée de gala à Paris lundi. Celle qui a notamment remporté trois Ligues des champions avec Lyon, avait déjà été élue joueuse de la saison écoulée en 2016 par l'UEFA. Elle a été élue par vote des journalistes, comme le Ballon d'Or masculin.

"Je voulais dire merci à mes co-équipières, à mon entraîneur et à notre président Jean-Michel Aulas (le nom du dirigeant a alors été sifflé dans la salle, ndlr), qui fait beaucoup pour le football féminin. C'est une grande étape pour le football féminin, c'est très important pour nous les femmes", s'est-elle réjouie. "Jeunes filles, s'il vous plait, croyez en vous", a-t-elle lancé aux jeunes footballeuses.

"Ada, c'est le but !"

"Elle est en route pour devenir la meilleure joueuse du monde", disait son président en club, Jean-Michel Aulas, au printemps 2016. Bien vu. "Ada, c'est le but ! Elle a été depuis toute petite formée comme cela. C'est vraiment l'attaquante de pointe par excellence, un bon point d'appui aussi. Elle est dangereuse quand elle est dans la surface car elle peut à tout moment marquer", décrivait pour sa part Eugénie Le Sommer, internationale française et coéquipière à Lyon.

Ada Hegerberg, c'est aussi un gros caractère. En août 2017, elle s'était mise en retrait de la sélection norvégienne. "Si l'équipe nationale veut atteindre les objectifs et les résultats que l'encadrement a fixés, ça nécessite selon moi des améliorations dans plusieurs domaines, à la fois dans la planification, dans l'exécution et dans le suivi", avait-elle lâché. Finaliste de l'Euro en 2013, la Norvège venait de se faire piteusement sortir dès le premier tour de l'Euro 2017 aux Pays-Bas, après trois défaites et aucun but au compteur.

Le Ballon d'Or féminin est une nouveauté, même si un prix de la meilleure joueuse existait déjà quand les prix Fifa et Ballon d'Or étaient fusionnés, de 2010 à 2016. Le Ballon d'Or féminin est mobilise les votes de 45 journalistes, récoltés par France Football, organisateur du Ballon d'Or masculin.