Modric sacré, Mbappé récompensé : Revivez le film de la cérémonie du Ballon d'or

22h30 : Fin du live

Après une décennie verrouillée à double tour par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or est donc revenu cette année à Luka Modric. Élu meilleur joueur du dernier Mondial et vainqueur de la Ligue des champions, le Croate devance Ronaldo et deux joueurs français, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Pour les Bleus, le titre mondial n'aura pas été un argument suffisant.

22h19 : Le classement complet dévoilé, Ronaldo 2e, Griezmann 3e, Kylian Mbappé 4e

C’est donc Cristiano Ronaldo qui termine deuxième de cette édition 2018. Surprenant au regard du parcours portugais lors de la plus grande compétition de l’année. Mais, à coup de prestations individuelles complètement folles, à l’image de son triplé face à l’Espagne en phase de poules, Cristiano Ronaldo s’offre une nouvelle place sur le podium, et égale donc le record de Lionel Messi avec 11 podiums en carrière. Encore ultra-décisif avec le Real Madrid, spectaculaire comme ce ciseau exceptionnel face à la Juve, il a continué sur sa lancée depuis son transfert à Turin à l’été.

Il ne finira donc que troisième… Déjà sur la plus petite marche du podium en 2016, Antoine Griezmann n’améliore même pas son meilleur classement malgré son année complète et réussie. Vainqueur de la Coupe du monde, joueur le plus décisif en Russie (4 buts, 2 passes décisives), vainqueur de deux trophées majeurs (Ligue Europa et Supercoupe d’Europe) et surtout brillant dans toutes les finales qu’il aura joué en 2018, Antoine Griezmann aurait légitimement mérité ce trophée. Mais les votants en ont décidé autrement. Sans doute à son plus grand dam…

La comète Mbappé, elle, n’en finit plus de grimper au classement. Trois ans seulement après son premier match pro, deux années après son éclosion au plus haut niveau, Kylian Mbappé améliore sa septième place de l’an passé pour terminer 4e, au pied du podium. À 19 ans, celui qui a reçu également le Trophée Kopa, a su apporter sa vitesse et ses buts à l’équipe de France lors du sacre en Russie, avec une performance exceptionnelle en 8e de finale face à l’Argentine. Il a également été le fer de lance du PSG dans la conquête de ses titres nationaux et a même rehaussé son niveau depuis la rentrée. Signe que Mbappé n’a pas fini de grandir. Et de grimper au classement ?

22h13 : Luka Modric élu Ballon d'Or 2018

Ce n’est finalement pas une surprise. Au sortir de la Coupe du monde où il aura été élu meilleur joueur de la compétition, Luka Modric est donc sacré 63e Ballon d’Or de l’histoire. Son mérite ? Incarner la Croatie, finaliste de la Coupe du monde alors qu’elle n’était pas spécialement attendue à pareille fête. S’il n’a pas spécialement brillé avec le Real Madrid, surtout depuis la rentrée, il a cependant remporté sa quatrième Ligue des champions avec la Casa Blanca. Il aura également profité de la dispersion des voix obtenus par les Français pour se hisser au sommet. A 33 ans. Une récompense légitime pour un joueur aussi soyeux que discret. L’antithèse parfaite, aussi, au duopole Messi-Ronaldo. Une certaine idée du football est là récompensée. À base d’extérieurs du pied.

21h43 : Ada Hegerberg remporte le Ballon d'Or féminin

C'est la Norvégienne Ada Hegerberg, 23 ans, qui joue attaquante à Lyon, qui a remporté le premier Ballon d'Or féminin. Celle qui a notamment remporté trois Ligues des champions avec Lyon, avait déjà été élue joueuse de la saison écoulée en 2016 par l'UEFA. Elle a été élue par vote des journalistes, comme le Ballon d'Or masculin.

21h38 : Lionel Messi 5e

Historique ! Pour la première fois depuis… 2006 (20e), Lionel Messi ne figure pas sur le podium en 2018. Sorti assez rapidement en Ligue des champions avec Barcelone, éliminé par l'équipe de France en huitième de finale, l'Argentin n'a pu compter sur son année individuelle encore exceptionnelle pour rattraper sa carence en trophée.

21h37 : Mohamed Salah 6e

La fusée de 2018, c’était évidemment lui. Arrivé de la Roma avec une réputation de joueur maladroit, Mohamed Salah a vite corrigé le tir avec Liverpool. Absolument intenable et déterminant dans le parcours de Liverpool jusqu’à la finale de la Ligue des champions, Mo Salah fait donc une entrée tonitruante dans ce classement en étant directement à la 6e place. Sa finale, achevée rapidement par Sergio Ramos, et son Mondial en demi-teinte avec une équipe d’Egypte trop légère pour se sortir des poules l’empêche de viser le Top 5. Au passage, c'est le joueur africain le mieux classé depuis Samuel Eto'o en 2009.

21h36 : Raphaël Varane 7e

C’était le plus beau palmarès de l’année avec une Coupe du monde et une Ligue des champions dans sa besace. Mais cela n’a pas suffi pour Raphaël Varane. Sans doute pénalisé par son poste de défenseur central, le compère de Sergio Ramos dans l’axe madrilène paye aussi sans doute son manque de puissance médiatique puisqu’il n’incarne pas en premier lieu le succès français en Russie et encore moins le sacre madrilène.

21h23 : Harry Kane 10e, Kevin De Bruyne 9e et Eden Hazard 8e

Harry Kane est donc le premier membre du Top 10 dévoilé. L'Anglais, meilleur buteur du Mondial et capitaine des Three Lions en Russie, égale sa performance de 2017. Deux Belges le devancent : Kevin de Bruyne et Eden Hazard. Le cerveau de Manchester City s'invite pour la première fois dans le Top 10 après sa saison folle avec Manchester City et cette demi-finale avec la Belgique. Devant lui, sans doute le meilleur joueur en Russie. Intenable sur son aile gauche, Hazard aurait pu viser plus haut mais sa saison avec Chelsea, sans titre majeur, fut évidemment un frein majeur. Il égale au passage son meilleur classement qui datait de 2015.

21h15 : Kylian Mbappé remporte le Trophée Kopa

Comme si le trophée avait été taillé pour lui. Cette année, France Football, magazine organisateur du Ballon d’Or, avait décidé de récompenser le meilleur jeune de l’année, le meilleur joueur de moins de 21 ans. Sans grande surprise, c’est évidemment Kylian Mbappé qui a raflé la mise pour cette première édition du Trophée Kopa.

21h00 : Début de la cérémonie

David Ginola, le maître de cérémonie, vient d'arriver sur la scène du Grand Palais. Nous allons bientôt connaître l'ordre des dix premiers du classement. le Ballon d'Or féminin et celui du meilleur jeunes sont également au porgramme.

20h45 : Les dix derniers rescapés

Alors que le Top 10 devrait être dévoilé à partir de 21h, voici les 10 nommés parmi les 30 qui n'ont pas encore été annoncés : Luka Modric, Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Harry Kane, Eden Hazard et Kevin de Bruyne.

20h32 : Le tapis rouge est terminé !

Les choses sérieuses vont pouvoir démarrer. D'après La Chaîne L'Equipe, diffuseur de la cérémonie, le tapis rouge est désormais fini et tous les invités sont désormais en train de s'installer dans la salle du Grand Palais.

20h26 : En attente du Top 10

Depuis une bonne heure désormais, plus aucun nom n'a été dévoilé puisque la cérémonie organisée au Grand Palais tarde à démarrer. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Luka Modric sont notamment arrivés. Niveau people, Vegedream, Martin Solveig ou l'équipe du Grand Bain sont aussi présents à la cérémonie parisienne. Le Top 10 doit encore être dévoilé.

19h24 : N'Golo Kanté termine 11e

Il est petit, il est gentil mais cela n’a pas suffi pour figurer plus haut. 8e du classement de 2017, N'Golo Kanté recule de trois places pour terminer 11e cette année. Brillantissime pendant la majeure partie du Mondial, le numéro 5 français méritait sans doute de figurer dans le Top 10 mais il échoue de peu. Son poste et sa saison à Chelsea l'empêchent de viser réellement plus haut. Première conséquence : trois Français figurent dans le Top 10 de cette édition 2018 puisque ni Antoine Griezmann, Raphaël Varane et Kylian Mbappé n'ont encore été cités.

19h07 : Neymar 12e

Absent sur blessure pendant de longs mois, Neymar, troisième en 2017, termine cette fois-ci à la douzième place. Pas spécialement brillant en Russie, il a réussi sa course contre la montre pour jouer au Mondial, sans qu'il ne soit spécialement décisif. Mais son talent et ses statistiques sur l'année lui permettent d'échouer quand même pas loin du Top 10.

19h05 : Luis Suarez 13e

Star du FC Barcelone, toujours aussi nécessaire à la Celeste, Luis Suarez termine 13e de cette édition 2018. Il avait déjà hérité de ce classement l'année passée.

18h55 : Thibaut Courtois 14e

Il fut le dernier rempart en or de la Belgique. Mais n'est pas champion du monde. Incontestable meilleur gardien du Mondial, Thibaut Courtois termine 14e et premier gardien de cette sélection. Son transfert au Real Madrid cet été est venu récompenser une compétition assez folle où il aura sauvé les Diables Rouges à plusieurs reprises.

Thibaut CourtoisAFP

18h30 : Paul Pogba 15e

Brillantisse en Russie, Paul Pogba termine 15e au classement. Champion du monde mais surtout véritable cadre de cette sélection française, le Mancunien retrouve un classement qu'il avait quitté l'année passée. Sa saison mancunienne l'empêche de viser plus haut, notamment le Top 5.

18h26 : Sergio Agüero 16e

Toujours aussi régulier et brillant, Sergio Aguëro termine seizième de ce classement. Buteur de Manchester City mais pas spécialement brillant avec l'Argentine en Russie, il peut se réjouir de figurer assez haut alors qu'il n'a gagné "que" la Premier League.

18h20 : Karim Benzema et Gareth Bale 17es

Il n'est pas champion du monde mais Karim Benzema s'invite au classement. L'attaquant du Real Madrid a encore été essentiel pour la Casa Blanca dans la conquête de cette nouvelle Ligue des champions et peut se targuer d'avoir marqué en finale. Le cas est similaire pour Gareth Bale. En net déclin, le Gallois a sorti ses habits de lumière au meilleur moment, avec un doublé inoubliable, dont sa bicyclette folle.

18h04 : Roberto Firmino, Ivan Rakitic et Sergio Ramos 19es

Les places d'honneur continuent d'être attribuées. Encore trois joueurs sont à égalité à la 19e place : Roberto Firmino, Ivan Rakitic et Sergio Ramos. Le buteur brésilien, si important à Liverpool, a sans doute souffert de son absence du onze titulaire brésilien pour figurer plus haut. Pour Rakitic, si fin techniquement, ce n'est pas à lui qu'on pense en premier lieu lorsqu'il s'agit d'évoquer le parcours croate. Quant au capitaine du Real Madrid, il paye évidemment le mauvais parcours espagnol en Russie.

17h53 : Edinson Cavani, Sadio Mané et Marcelo 22es

Voilà Edinson Cavani ! Le buteur du PSG, onzième l'année passée, échoue cette fois-ci à la 22e place. Encore prépondérant pour Paris et surtout décisif avec l'Uruguay lors de la Coupe du Monde, le Matador obtient le même nombre de points que Sadio Mané, le brillant Sénégalais de Liverpool, et Marcelo, le latéral hyperactif du Real et du Brésil.

Edinson Cavani, attaquant du PSGGetty Images

17h20 : Alisson Becker, Mario Mandzukic et Jan Oblak 25es

La liste continue d'être dévoilée. Au 25e rang, deux gardiens sont présents. Alisson Becker, brillant avec l'AS Roma en Ligue des champions et titulaire avec le Brésil au Mondial, et Jan Oblak, mur de l'Atlético Madrid, ont reçu le même nombre de points. Mario Mandzukic, le guerrier croate, buteur en finale de la Coupe du Monde, est également 25e.

17h10 : Diego Godin 28e

La définition même de la "grinta". Encore leader de la sélection uruguayenne, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético, Diego Godin est 28e au classement. Capitaine de la Celeste, il était absent du classement en 2017.

17h01 : Hugo Lloris et Isco classés 29es

Les premiers noms sont dévoilés. Il n'y aura pas de 30e cette année puisque Hugo Lloris et Isco ont reçu le même nombre de voix et échouent à la 29e place. Le portier français, capitaine des champions du monde, peut se targuer d'une excellente Coupe du monde jusqu'à sa bourde en finale face à la Croatie (4-2). Il termine cependant dernier gardien de la sélection, derrière Jan Oblak, Alisson Becker et Thibaut Courtois. Surprenant. Quant à l'Espagnol, il doit sa présence à sa belle saison avec le Real Madrid, lui ayant permis de gagner encore une fois la Ligue des champions.

16h59 : Qui a été le plus décisif ?

Pour rappel, le scrutin de cette année s'étend du 1er janvier au 9 novembre dernier. Alors, sur cette période, qui a été le plus décisif ? Voici le Top 10.

16h48 : Qui est le Ballon d'Or de la rédaction d'Eurosport.fr

Aucun journaliste de la rédaction n’a participé au scrutin. Mais, pour se faire une idée, vingt journalistes d’Eurosport.fr se sont pliés au jeu. Résultat : c’est Antoine Griezmann qui a été élu, devant Luka Modric, Raphaël Varane et Kylian Mbappé.

Vidéo - Griezmann, Modric, Mbappé ? Nous avons élu notre Ballon d'Or 2018 01:18

16h34 : Qui est le favori du scrutin ?

Contrairement aux années précédentes, marquées du sceau de la domination du duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, aucun favori ne se distingue très nettement. Si Luka Modric, vainqueur de la C1 et finaliste de la Coupe du monde, semble avoir la faveur des pronostiqueurs, les Français Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane disposent de solides arguments. Cristiano Ronaldo est aussi dans les clous tandis que Lionel Messi semble plus loin.

Vidéo - Un Ballon d'or, sept Français... Leur année 2018 01:21

16h25 : Quel est le règlement ?

Souvent méconnu, le règlement du Ballon d’Or est pourtant clair. 180 journalistes du monde entier ont été choisis par le magazine France Football pour établir leur Top 5 sur l’année. 6 points sont attribués à chaque premier, 4 au second, 3 au troisième, 2 au quatrième et 1 au dernier. En cas d’égalité, c’est le joueur qui a obtenu le plus de premières places qui est sacré.

16h15 : Une soirée sans fin

Pour connaître l'identité du Ballon d'Or de l'année, il va falloir veiller en ce lundi. C'est aux environs de 22h10 que le vainqueur sera officiellement désigné, à l'occasion d'une cérémonie organisée au Grand Palais à Paris. À partir de 17h, le classement sera dévoilé progressivement, en partant évidemment de la 30e place. Pour rappel, voici tous les nommés pour cette année.

16h : C’est parti pour une soirée spéciale !

Tout, vous saurez tout sur le Ballon d’Or. Ce lundi, à partir de 16h, le magazine France Football, via une soirée spéciale diffusée sur la Chaîne L’Equipe, va dévoiler le classement entier du Top 30. Pour patienter, d’ici les premiers noms, retrouvez tous nos articles, vidéos et autres quiz.