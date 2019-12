7 points : van Dijk a perdu le Ballon d'Or pour rien

Sept petits points ! Le rêve de Virgil van Dijk s'est envolé pour un cheveu. Grâce notamment au sacre de Liverpool en Ligue des champions, le roc néerlandais avait les arguments pour devenir le quatrième défenseur sacré dans l'histoire après Franz Beckenbauer (1972, 1976), Matthias Sammer (1996) et Fabio Cannavaro (2006). Mais il a échoué à quelques longueurs de Lionel Messi. Sept donc pour être exact. Il finit en effet avec 679 points contre 686 pour la Pulga, une broutille.

Meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions, meilleur joueur de l'UEFA et meilleur joueur de Premier League, Van Dijk avait clairement les arguments pour cette élection et ce titre honorifique du meilleur joueur du monde. D'ailleurs, celui qui s'impose comme la référence des défenseurs de la planète a terminé 69 fois à la première place dans les votes des journalistes. Il cumule donc huit premières places de plus que Messi. Cela n'a pas suffi pour le voir premier dans l'absolu. Mais ce n'est pas anodin. Et ça lui offre un petit lot de consolation : il peut se dire qu'il a clairement joué dans la même cour que le patron Messi.

Cette année, il n'y avait même que pour lui et Messi dans la discussion. Le défenseur des Oranje et la star argentine ont en effet largement dominé cette élection. Le troisième sur le podium, Cristiano Ronaldo, n'a ainsi obtenu "que" 476 points sur les 2 286 points distribués par l'ensemble des 176 journalistes qui ont participé à ce scrutin. Et Sadio Mané 347. Le Sénégalais et le Portugais ont d'ailleurs eu le même nombre de premières places : 17. Là encore, ils sont très loin de Lionel Messi et Virgil van Dijk.