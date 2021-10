Combien de Français sont candidats au Ballon d'Or 2021 ?

Ils sont trois. N'Golo Kanté, brillant en deuxième partie de saison 2020/2021, et élu "homme du match" de la finale de Ligue des champions qu'il a remportée avec Chelsea. Karim Benzema, tout simplement plus fort que jamais, impressionnant avec le Real Madrid et meilleur buteur des Bleus à l'Euro. Et enfin Kylian Mbappé, qui a éliminé presque à lui tout seul le FC Barcelone puis le Bayern Munich en C1, avant de finir meilleur buteur de Ligue 1 sur la saison écoulée, avec le PSG.

Quelle nation est la mieux représentée ?

Sans surprise, l'Italie, avec cinq joueurs. Championne d'Europe, la Squadra Azzurra place cinq hommes parmi les 30 nommés. Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur joueur de l'Euro. Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci ont été les autres grands artisans du titre. Jorginho est le seul joueur à avoir été sacré champion d'Europe en club et en sélection cette année. Nicolo Barrella, lui, a également été champion d'Italie avec l'Inter.

Les nations représentées :

Italie : 5 joueurs

Angleterre : 4

Espagne, France, Portugal : 3

Belgique, Argentine : 2

Norvège, Danemark, Pologne, Croatie, Algérie, Egypte, Brésil, Uruguay : 1

Quel club est le mieux représenté ?

Là aussi, la logique est respectée puisque c'est le champion d'Europe, Chelsea, qui apparaît le plus souvent dans cette liste, également avec cinq hommes. Même si Romelu Lukaku a été transféré cet été et qu'il doit plus probablement sa présence à ses performances avec l'Inter qu'à son début de saison avec les Blues. Les autres Blues nommés sont Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté et Mason Mount. Suivent Manchester City, vice-champion d'Europe et champion d'Angleterre et le PSG, demi-finaliste de C1, avec quatre représentants. Le Bayern Munich, encore titré en Bundesliga, ne peut compter que sur Robert Lewandowski.

Les clubs représentés :

Chelsea : 5

Manchester City, PSG : 4

Inter, Juventus : 3

Real Madrid, Manchester United, AC Milan, FC Barcelone : 2

Bayern, Dortmund, Tottenham, Liverpool, Villarreal, Atlético de Madrid : 1

Qui est le favori ?

Aucun joueur ne se dégage de manière nette. Jorginho est naturellement un très sérieux candidat, puisqu'il est le seul à avoir été titré au niveau continental en club et en sélection. Problème, il n'a été le meilleur joueur de son équipe ni avec Chelsea ni avec l'Italie. Il est également un joueur discret, sur et en dehors du terrain, ce qui ne devrait pas l'aider à récolter un maximum de votes.

Alors, qui d'autre ? On peut citer Robert Lewandowski, toujours aussi impressionnant avec le Bayern, et grand perdant d'une année 2020 sans Ballon d'Or. Problème, le club munichois a été stoppé dès les quarts de finale de Ligue des champions et la Pologne n'a même pas passé la phase de poules à l'Euro. Karim Benzema pourrait donc lui passer devant. En plus de ses performances, tout aussi remarquables, l'attaquant tricolore profite également de la puissance médiatique et politique du Real Madrid.

Impossible d'écarter également totalement Lionel Messi. Malgré la saison catastrophique du FC Barcelone, l'Argentin a surnagé, et jouit toujours d'un statut à part. Surtout, il a décroché son tout premier titre international en portant l'Argentine en Copa America.

Quelles sont les surprises ?

Tout dépend des critères mais quatre joueurs n'étaient pas forcément attendus dans cette liste. Simon Kjaer a été l'une des figures de l'Euro, un peu malgré lui, mais il n'a remporté aucun titre et n'a même pas disputé la Ligue des champions en 2020/2021. Lauréat en 2018, Luka Modric a manqué de régularité avec le Real et n'a pu mener la Croatie au-delà des huitièmes à l'Euro, même s'il s'est offert un chef-d'œuvre face à l'Ecosse.

Gerard Moreno a certes remporté la Ligue Europa avec Villarreal mais il est très loin d'être un élément majeur de sa sélection. Enfin, difficile de légitimer la présence de Neymar, trop souvent absent et pas suffisamment décisif avec le Paris Saint-Germain, en plus d'avoir été battu en finale de Copa America avec le Brésil.

Qui sont les oubliés ?

Comme souvent, les gardiens sont les grands snobés d'une récompense monopolisée par les joueurs à vocation offensive. Edouard Mendy, infranchissable avec Chelsea, avait pourtant sa place dans cette liste. Tout comme Jan Oblak, autre référence à son poste et champion d'Espagne avec l'Atlético.

L'absence de Joshua Kimmich, homme à (presque) tout faire au Bayern Munich, est une vraie surprise. Marquinhos, leader défensif du Paris Saint-Germain et remarquable en Ligue des champions, paie peut-être une année sans titre majeur. Federico Chiesa, lui, a bien été titré avec l'Italie. Il a même été décisif en huitième et en demi-finale…

