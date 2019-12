Des tacles sur le terrain à ceux devant les micros, il n'y a parfois qu'un pas. Pas du genre à se laisser marcher dessus, Giorgio Chiellini, actuellement blessé, avait des choses à dire lundi soir. Présent au Gala AIC (une cérémonie semblable à celle des trophées UNFP en France, ndlr), à Milan, le défenseur de la Juventus Turin a profité d'une interview à Sky Italia pour passer un gros coup de gueule à propos du Ballon d'Or. Mais plus que cette édition, remportée par Lionel Messi, c'est celle de l'an passé qui le révolte.

"Le vrai vol, c'est l'année dernière lorsque le Real Madrid a décidé de ne pas le faire gagner à Cristiano Ronaldo, a-t-il lâché au micro de la chaîne transalpine. C'était évident et bizarre. Modric n'était même pas dans la meilleure saison de sa carrière. lls lui ont donné car le Real ne voulait pas que CR7 le gagne. Selon la logique, Mbappé ou Griezmann auraient dû le remporter (...) Nous (la Juve), nous sommes heureux d'avoir Ronaldo et il est très important pour nous"

"Cristiano Ronaldo méritait de remporter le Ballon d’Or"

Après avoir fait corps avec Cristiano Ronaldo l'an passé, la Juve a donc décidé de faire de même cette année. "Nous l’avons toujours dit. Nous pensons que Cristiano Ronaldo méritait de remporter le Ballon d’Or. Après, les classements sont toujours discutables", a par exemple confié Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, lundi soir. Une manière de soutenir CR7, qui a d'ailleurs remporté le prix de meilleur joueur de la Serie A millésime 2018-2019.

Giorgio Chiellini Cristiano RonaldoGetty Images

Concernant la victoire de Lionel Messi, Giorgio Chiellini s'est montré plus compréhensif. "Ils ont tous réalisé une grande saison. Si tu voulais récompenser la Ligue des champions, c'était Van Dijk. Pour le travail en club, tu avais Cristiano Ronaldo. Et puis il y a Messi qui est toujours très bon avec le Barça (...) Cette année, c'était difficile. Choisir entre eux, c'est comme choisir entre Federer, Nadal et Djokovic...", a expliqué le défenseur italien.