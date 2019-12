Chaque année, il y a la remise du Ballon d'Or et ses à-côtés. Des à-côtés qui souvent ne manquent pas de sel. Lundi soir, il y a eu cette superbe anecdote de Didier Drogba sur Kylian Mbappé, mais aussi le petit tacle de Virgil van Dijk à l'attention de Cristiano Ronaldo. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, des journalistes lui ont demandé si l'absence du Turinois à Paris signifiait qu'il ne le devancerait pas dans la course au titre suprême. "Il est vraiment un rival ?" a répondu le défenseur de Liverpool.

Cette phrase est restée en travers de la gorge du clan Ronaldo. Sur Instagram, Katia Aveiro, la soeur du quintuple Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016 et 2017) a répondu au Néerlandais aux environs de minuit. "Où vous êtes cher Virgil, Cristiano y est allé mille fois. Vous voyez, mon cher Virgil, Cristiano a été trois fois champion dans le pays où vous jouez depuis plusieurs années et où vous n’êtes pas encore parvenu à l’être. Cristiano a même été plusieurs fois meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où vous jouez, alors qu’il était encore plus jeune que vous", a-t-elle déclaré dans un premier temps.

Vidéo - "Messi a réussi une année remarquable mais… Van Dijk aurait fait un formidable Ballon d'Or" 05:34

Puis Katia Aveiro s'est aussi exprimée sur les duels perdus par Virgil van Dijk contre Cristiano Ronaldo depuis deux ans : Liverpool-Real Madrid (3-1) en finale de la Ligue des Champions 2018, lorsque CR7 jouait encore pour les Merengue, et Portugal-Pays-Bas, la dernière finale de la Ligue des Nations remportée par les Champions d'Europe 2016.

Cristiano Ronaldo a pris l'avantage sur Virgil van Dijk en finale de la Ligue des Champions 2018.Getty Images

"Le Real Madrid ça vous dit quelque chose Virgil ? C’est possible que oui, ce club avec Cristiano, vous a même battu en finale de C1. Des trophées en Ligue des champions, Cristiano en compte cinq. En équipe nationale aussi Ronaldo et ses coéquipiers ont écrasé vos Oranje en finale. C’était difficile Virgil ? Nous avons de la peine. Maintenant Virgil, allez gagner des titres qui comptent et nous reparlerons. Quand vous aurez un palmarès aussi impressionnant, de ceux qui comptent vraiment, vous pourrez peut-être vous asseoir à sa table" a-t-elle renchéri en concluant que CR7 était "le meilleur joueur du monde". Le meilleur joueur du monde, peut-être. Mais pas le meilleur joueur de la saison 2019.