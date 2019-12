Son erreur ce week-end avec la Juve face à Sassuolo (2-2) est déjà de l'histoire ancienne. Ce lundi soir, Matthijs de Ligt a retrouvé le sourire. Un sourire mais surtout un talent qui a éclaté aux yeux du monde du football. Considéré comme une future pépite déjà en 2018, le défenseur turinois a complétement explosé en 2019. Il a en effet eu un rôle considérable dans le parcours fabuleux de l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. Mais son épopée s'est terminée en demi-finale face à Tottenham. Malgré un but magnifique de la tête inscrit à Amsterdam.

Toutes ces prestations n'ont pas laissé insensibles les plus grands clubs. Cet été, Matthijs de Ligt avait le choix entre le Barça, le PSG et la Juventus Turin. Que du lourd. Finalement, le Néerlandais a opté pour la Vieille Dame qui a déboursé 85,5 millions d'euros bonus compris. Par ailleurs, il forme une défense exceptionnelle avec Virgil van Dijk avec les Pays-Bas. Cette association a solidifié l'équilibre des Oranje. Une sélection qui retrouvera pour la première fois une phase finale d'une grande compétition après avoir manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Une sélection qui aura tous les atouts pour aller au bout.