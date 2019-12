Parce que Messi peut entrer (encore) dans l'histoire

Lionel Messi était déjà le premier joueur de l'histoire à avoir décroché quatre fois le Ballon d'Or. C'était en 2012. Il a aussi été le premier à enlever le trophée une cinquième fois. C'était en 2015. Cristiano Ronaldo l'a rejoint en 2017 en inscrivant lui aussi son nom à une cinquième reprise au palmarès. Dans ce duel exceptionnel entre l'Argentin et le Portugais, Messi semble sur le point de reprendre l'avantage en devenant le premier joueur à avoir remporté le Ballon d'Or six fois au cours de sa carrière.

Vidéo - Un chef d'oeuvre inattendu : voici le "plus beau but" de la carrière de Messi 02:09

L'Argentin n'est pas champion d'Europe et il a connu une Copa America des plus compliquées. Mais il a quand même des arguments à faire valoir. Champion d'Espagne, meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions, Soulier d'Or européen, attaquant UEFA de l'année et meilleur joueur FIFA The Best, il a confirmé en 2019 à quel point il restait au-dessus du lot en tant qu'individualité. Il fait clairement la pluie et le beau temps à Barcelone. Mais il ne joue pas à Liverpool. Et il ne serait pas illogique de voir un Red sacré cette année tant l'équipe de Jürgen Klopp domine l'Europe.

Lionel Messi sera-t-il le Ballon d'Or 2019 ? Sondage 1257 vote(s) Oui Non

Parce que Van Dijk peut rejoindre un club très fermé

Demandez à Raphaël Varane si le poste de défenseur n'est pas un handicap pour remporter le Ballon d'Or. Le Français était le seul à avoir gagné à la fois la Ligue des champions et la Coupe du monde 2018. Au terme d'une année exceptionnel sur le plan collectif remarquable sur le plan individuel, le Madrilène avait dû se contenter de la 7e place. Cela en disait suffisamment long sur l'inégalité des joueurs selon le poste au moment de revendiquer le trophée.

Vidéo - Varane sur le Ballon d'Or : "Difficile de faire mieux... sauf en marquant 40 buts" 01:27

Virgil van Dijk sera vraisemblablement bien plus haut dans le classement en 2018. Vainqueur de la Ligue des champions, meilleur joueur de la finale, meilleur joueur de l'UEFA et meilleur joueur de Premier League, le défenseur Néerlandais est le grand favori du Ballon d'Or 2019 avec Lionel Messi. S'il l'obtient, il rejoindra un club très fermé. Il ne serait en effet que le quatrième défenseur sacré dans l'histoire du trophée après Franz Beckenbauer (1972, 1976, Matthias Sammer (1996) et Fabio Cannavaro (2006).

Virgil van Dijk sera-t-il le Ballon d'Or 2019 ? Sondage 1121 vote(s) Oui Non

Parce que George Weah pourrait enfin se sentir moins seul

C'était en 1995. Il y a déjà 24 ans. Le trophée du Ballon d'Or s'ouvrait enfin aux joueurs du monde entier, tant qu'ils évoluaient en Europe. Et pour marquer le coup comme il se doit, un joueur Africain décrochait le trophée. Vingt-quatre ans plus tard, George Weah se sent bien seul. Le Libérien reste non seulement le seul joueur africain sacré, mais aussi le seul à avoir figuré sur le podium du Ballon d'Or.

George Weah a remporté le Ballon d'Or en 1995Getty Images

Certains n'en ont pas été loin. Surtout Didier Drogba, quatrième en 2007. Mais aussi Samuel Eto'o, cinquième en 2009, ou plus récemment Mohamed Salah, 6e l'an dernier. L'Egyptien devrait encore être bien placé cette année. Mais si un joueur africain semble avoir sa place sur le podium, au moins, c'est. Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des champions, décisif tout au long du parcours de Liverpool, co-meilleur buteur de Premier League et vice-champion d'Afrique avec le Sénégal, il a tout pour être parmi les trois premiers. Et rejoindre ainsi George Weah dans l'histoire du football africain.

À quelle place sera classé Sadio Mané ? Sondage 1165 vote(s) 1er 2e 3e Hors du podium

Vidéo - Vous avez voté, et votre Ballon d'Or est… 01:26

Parce que Cristiano Ronaldo n'aura peut-être plus connu ça depuis 2010

Ce n'est pas compliqué avec Cristiano. Depuis 2007, le Portugais a figuré chaque année à l'une des deux premières places du Ballon d'Or. Mais il faut toujours une exception pour confirmer la règle. Pour CR7, c'est l'année 2010, au terme de laquelle il avait dû se contenter de la sixième place. Si le Turinois a signé une année très respectable avec un titre de champion d'Italie, une victoire en Ligue des nations et la distinction de meilleur joueur de Serie A.

Mais il y a des raisons de croire que cela ne lui suffira pas pour accrocher le podium. Ronaldo n'a pas été aussi dominant que les années précédentes, quand il tenait le haut du pavé du football mondial avec Lionel Messi. Le quintuple lauréat du Ballon d'Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), malgré quelques performances marquantes en Ligue des champions et sous le maillot du Portugal, est resté relativement discret par rapport à d'habitude sur l'ensemble de l'année civile. On a appris à être extrêmement exigeant avec Ronaldo. Peut-être trop pour qu'il soit dans les trois premiers en 2019.

Cristiano Ronaldo sera-t-il sur le podium du Ballon d'Or ? Sondage 1038 vote(s) Oui Non

Parce que Benzema pourrait bien être le meilleur Français de l'année

La France ne fera vraisemblablement pas aussi fort que l'an dernier. Le football tricolore, porté par le sacre de champion du monde des Bleus en Russie, avait placé pas moins de trois représentants parmi les sept premiers du classement : Antoine Griezmann (3e), Kylian Mbappé (4e) et Raphaël Varane (7e). Sur une année impaire, compétitions internationales ont fatalement moins de poids sur le scrutin. Cela fait le jeu de ceux qui n'ont pas le droit aux joies de la sélection. Comme Karim Benzema.

Auteur d'une année remarquable au Real, l'attaquant du club merengue devrait logiquement faire mieux qu'une 16e place, le meilleur classement de sa carrière en 2016. L'hypothèse de le voir dans le Top 10 est crédible. Celle de le voir en tête des joueurs français aussi. Kylian Mbappé, 7e en 2017 et 4e l'an dernier, est certainement son concurrent le plus redoutable. Mais Antoine Griezmann, classé à deux reprises sur le podium lors des trois dernières remises du trophée (3e en 2016 et 2018), ne doit pas être oublié lui non plus malgré une année moyenne et des débuts en dents de scie au Barça.