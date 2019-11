Il n'a rien oublié. Le Ballon d'Or "fait partie des plus beaux jours de (sa) vie...", a déclaré vendredi l'entraîneur français du Real Madrid, Zinédine Zidane, vainqueur du trophée en 1998, avant le déplacement à Alavés pour la 15e journée de Liga, samedi (13h00). "Pour en avoir parlé avec lui (Luka Modric), ça fait partie des plus beaux jours de sa vie... et pour l'avoir gagné, je confirme", a déclaré Zidane au sujet du Ballon d'Or, dont la cérémonie annuelle se tiendra lundi au Théâtre du Châtelet à Paris.

"C'est bien d'avoir ce trophée. C'est quelque chose qui est bien fait. En plus, c'est les Français qui l'ont organisé, donc c'est bien. Ca a été une idée fantastique, parce que tout le monde donne de l'intérêt à cela", s'est enthousiasmé "Zizou" en conférence de presse, vendredi. "Pour l'avoir gagné, je sais que tous les joueurs, quand ils font de belles choses, se disent qu'ils peuvent le gagner... surtout en jouant au Real Madrid, comme Luka Modric (vainqueur l'an dernier, ndlr)", a ajouté le technicien du Real Madrid.

Interrogé sur son favori pour le trophée cette année, "ZZ" a préféré ne pas se prononcer: "Je ne peux pas vous en citer en particulier". "Les meilleurs joueurs sont avec moi. Je le dis tout le temps, et je le dirai encore. C'est vrai. Ici, c'est le plus grand club du monde, tous les plus grands joueurs au monde sont passés par ici", a-t-il ajouté.

Grâce à une prestation de grande classe mercredi en Ligue des champions contre Dortmund (3-1), le capitaine argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, semble avoir pris quelques longueurs d'avance sur ses principaux concurrents Virgil Van Dijk (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool), ou encore son éternel rival exilé en Italie, Cristiano Ronaldo (Juventus), pour s'emparer de son 6e Ballon d'Or.