Football

Ballon d'Or 2022 - Benzema déjà sacré ? "Salah et Mané vont connaître une dispersion des voix fatale"

BALLON D'OR - Alors que Liverpool et le Real Madrid s'affronteront en finale de Ligue des champions, l'issue du Ballon d'Or 2022 semble dépendre lourdement de l'issue finale de celle-ci. Karim Benzema, grandissime favori, peut-il être dépassé par Mohamed Salah et Sadio Mané ? Cyril Morin et Martin Mosnier en débattent dans le FC Stream Team à retrouver en podcast. (Real : A.Thirion / M.Popovic)

00:04:51, il y a 9 heures