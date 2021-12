Lundi, Lionel Messi a remporté un nouveau Ballon d'Or - le septième de sa carrière, un record - en devançant Robert Lewandowski et Jorginho. Voilà pour le résultat brut. Mais désormais, on peut aussi analyser ce scrutin dans les moindres détails, puisque France Football a dévoilé, dans son numéro de samedi, les votes des 170 journalistes qui ont pris part au scrutin. Chacun d'entre eux devait donner son Top 5, à partir duquel étaient attribués des points aux différents joueurs cités (6 au 1er, 4 au 2e, 3 au 3e, 2 au 4e et 1 au 5e). À la lecture de ces choix détaillés, plusieurs éléments méritent d'être mis en avant.