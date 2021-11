Le Parisien a rendu hommage à Lionel Messi, L'Equipe ("Jeu, 7 et matches") qui a souligné le nouveau record obtenu par le joueur du Paris Saint-Germain. Cependant, l'humeur était différente ce mardi matin en Espagne et en Allemagne. "Un Ballon d'Or à Paris". A la Une de la presse,a rendu hommage à Lionel Messi, le premier joueur évoluant en Ligue 1 à avoir obtenu cette distinction depuis Jean-Pierre Papin en 1991, tout comme("Jeu, 7 et matches") qui a souligné le nouveau record obtenu par le joueur du Paris Saint-Germain. Cependant, l'humeur était différente ce mardi matin en Espagne et en Allemagne.

El Mundo Deportivo, en référence aux sacres de La Pulga, de la joueuse du Barça Sport tout en soulignant que le FC Barcelone était "le protagoniste total du gala de Paris". De l'autre côté des Pyrénées, le nouveau trophée individuel de Lionel Messi a été célébré... en qualité d'ex-joueur du FC Barcelone. "Or Blaugrana" a titré, en référence aux sacres de La Pulga, de la joueuse du Barça Alexia Putellas et de Pedri , nouveau détenteur du trophée Kopa. "Triplé d'or", a mentionné le quotidientout en soulignant que le FC Barcelone était "".

La charge de Matthaüs

De son côté, Bild, le principal quotidien sportif en Allemagne, a qualifié l'élection de "scandale". "Robert Lewandowski, seulement second, a développé le média outre-Rhin. La star du Bayern collectionne les buts et les titres depuis des années. Il a obtenu le triplé en 2020. En 2021, il a établi un nouveau record de buts en Bundesliga (41) et est encore devenu champion. Cette année, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions (9 réalisations, à égalité avec Sébastien Haller) et de la Bundesliga (14). Mais ce n'est évidemment pas suffisant..."

Pour le magazine Kicker, le buteur bavarois aurait été "un digne vainqueur". Par ailleurs, la légende allemande, Lothar Matthaüs, a affirmé "ne plus rien y comprendre" concernant le classement du Ballon d'Or. "Avec tout le respect que je dois à Lionel Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun d'autre ne le méritait autant que Robert Lewandowski", a-t-il indiqué à Sky Germany.

