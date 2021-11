C’est le grand jour. Ce lundi 29 novembre 2021, le trophée individuel le plus prisé au monde sera décerné à ses lauréats après une trêve d’un an causée par le Covid-19. Le Ballon d’Or va donc connaître l’identité de ses propriétaires lors d’une cérémonie exceptionnelle organisée au Théâtre du Châtelet à partir de 20h30.

Comme en 2019, la remise des Ballons d'Or sera précédée de l'attribution du trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, et du trophée Kopa, attribué au meilleur joueur de moins de 21 ans. Voici toutes les infos à connaître avant le grand jour.

Ad

Qui sont les favoris ?

Ballon d'Or Müller : "Lewandowski doit gagner le Ballon d'Or, ce n'est même pas la peine d'en discuter" IL Y A 12 HEURES

Robert Lewandowski, Karim Benzema ou l'éternel Cristiano Ronaldo : de nombreux prétendants se bousculent derrière Lionel Messi, qui pourrait étendre son règne. Une septième merveille l’attend-il ? L'Argentin a pour lui la force de l'habitude. Depuis 2008, lui et "CR7" ont confisqué tous les trophées sauf un, en 2018, remporté par le Croate Luka Modric. A 34 ans, Messi n'a pas réussi une grande année avec le FC Barcelone (seulement une Coupe du Roi) et a commencé doucement avec le Paris SG, mais il a enfin guidé l'Argentine vers son premier trophée sous son règne, la Copa America, enlevée chez le grand rival brésilien.

La course est encore plus disputée chez les filles. Pour la Norvégienne Ada Hegerberg (Lyon), la capitaine barcelonaise Alexia Putellas "a de très bonnes chances de gagner", a-t-elle confié à l'AFP, grâce notamment à son sacre en Ligue des champions contre Chelsea (4-0). Mais les "Blues" battues ont de beaux arguments aussi, comme Sam Kerr, également capitaine de l'Australie, l'Anglaise Fran Kirby, la Danoise Pernille Harder ou la Canadienne Jessie Fleming, championne olympique à Tokyo.

A quelle heure va être décerné le trophée ?

A partir de 20h30, début de la cérémonie exceptionnelle organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. Didier Drogba sera notamment à l’animation de la soirée qui enchaînera les récompenses jusqu’à 22h.

Lewandowski, Messi, Benzema... Nos favoris pour le Ballon d'Or

Quel sera le déroulé de la journée ?

Comme chaque année, les noms vont être égrenés en amont de la cérémonie. Ainsi, dès 17h, sur La Chaîne L’Equipe, les joueurs, placés de la 30e à la 16e place, seront dévoilés lors d'une émission spéciale.

Dans la continuité, jusqu’au début du traditionnel et glamour tapis rouge, l’identité des joueurs classés entre la 15e et la 4e place sera révélée. Il faudra donc attendre la cérémonie pour connaître le podium final.

En parallèle, le classement du Ballon d’Or féminin sera aussi égrené.

Sur quelle chaîne regarder le Ballon d’Or ?

Propriété de France Football, la révélation du classement et de la cérémonie seront à suivre sur la Chaîne L’Equipe. Mais vous pourrez suivre en direct cette grande journée sur Eurosport, avec notre live et nos débriefs vidéos en présence de Maxime Dupuis et Cyril Morin.

Qui a voté ?

Un jury de 180 journalistes, un par pays, vote pour le Ballon d'Or masculin, et de 50 journalistes spécialistes du football féminin pour le Ballon d'Or féminin. Le scrutin a été clôturé le 24 octobre. Voici le barème : Le premier joueur de chaque vote se voit attribuer 6 points, le deuxième 4, le troisième 3, le quatrième 2 et le cinquième 1. En cas d'égalité au total de points, le nombre de premières places obtenues détermine le Ballon d'Or.

En revanche,ce sont 32 anciens vainqueurs du Ballon d'Or qui ont voté pour décerner le trophée Kopa de meilleur jeune (moins de 21 ans).

Qui sont les nommés ?

Chez les hommes, il y a 30 candidats pour cette édition 2021. Les voici.

Cesar Azpilicueta (Espagne, Chelsea)

Nicolo Barella (Italie, Inter Milan)

Karim Benzema (France, Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Italie, Juventus Turin)

Giorgio Chiellini (Italie, Juventus Turin)

Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City)

Ruben Dias (Portugal, Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan puis PSG)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Phil Foden (Angleterre, Manchester City)

Erling Haaland (Norvège, Borussia Dortmund)

Jorginho (Italie, Chelsea)

Harry Kane (Angleterre, Tottenham)

N'Golo Kanté (France, Chelsea)

Simon Kjaer (Danemark, AC Milan)

Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Belgique, Inter Milan puis Chelsea)

Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan)

Kylian Mbappé (France, PSG)

Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone puis PSG)

Luka Modric (Croatie, Real Madrid)

Gerard Moreno (Espagne, Villarreal)

Mason Mount (Angleterre, Chelsea)

Neymar (Brésil, PSG)

Pedri (Espagne, FC Barcelone)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus puis Manchester United)

Mohamed Salah (Egypte, Liverpool)

Raheem Sterling (Angleterre, Manchester City)

Luis Suarez (Uruguay, Atlético de Madrid)

Chez les femmes, il y a 20 candidates pour cette édition 2021. Les voici.

Kadidiatou Diani (France, PSG)

Fran Kirby (Angleterre, Chelsea)

Jennifer Hermosa (Espagne, Barça)

Christiane Endler (Chili, PSG puis OL)

Christine Sinclair (Canada, Thorns FC)

Ashley Lawrence (Canada, PSG)

Irene Paredes (Espagne, PSG puis Barça)

Jessie Fleming (Canada, Chelsea)

Lieke Martens (Pays-Bas, Barça)

Sandra Panos (Espagne, Barça)

Viviane Miedema (Pays-Bas, Arsenal)

Ellen White (Angleterre, Manchester City)

Pernille Harder (Danemark, Chelsea)

Samantha Mewis (Canada, North Carolina Courage)

Wendie Renard (France, OL)

Marie-Antoinette Katoto (France, PSG)

Stina Blackstenius (Danemark, Häcken)

Magdalena Eriksson (Suède, Chelsea)

Sam Kerr (Australie, Chelsea)

Alexia Putellas (Espagne, Barça)

Pour le trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, il y a 10 candidats. Les voici.

Jude Bellingham (Angleterre, Dortmund)

Jérémy Doku (Belgique, Rennes)

Ryan Gravenberch (Pays-Bas, Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (Angleterre, Manchester United)

Nuno Mendes (Portugal, Sporting Lisbonne puis PSG)

Jamal Musiala (Allemagne, Bayern Munich)

Pedri (Espagne, Barça)

Giovanni Reyna (USA, Dortmund)

Florian Wirtz (Allemagne, Bayer Leverkusen)

Pour le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien, il y a dix candidats. Les voici.

Keylor Navas (Costa Rica, PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan puis PSG)

Edouard Mendy (Sénégal, Chelsea)

Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester)

Ederson (Brésil, Manchester City)

Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid)

Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa)

Manuel Neuer (Allemagne, Bayern Munich)

Jan Oblak (Slovénie, Atletico Madrid)

Samir Handanovic (Slovénie, Inter)

Ballon d'Or Le Ballon d'Or 2021, forcément un mauvais cru ? HIER À 18:00