Le soutien officiel de Zinédine Zidane ou Ronaldo n'a pas suffi. Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Nations 2021 et joueur majeur du Real Madrid, a finalement terminé à la quatrième place du Ballon d'Or derrière Jorginho, Robert Lewandowski et Lionel Messi . Même s'il s'agit du meilleur classement de sa carrière pour cette récompense individuelle (ndlr : il avait été 16e en 2014), le Français n'a pas caché sa frustration sur les réseaux sociaux lundi soir.

Sur Instagram, l'ancien Lyonnais a relayé plusieurs messages de félicitations dont ceux de Vinicius Jr, Théo Zidane, Eduardo Camavinga, du Real Madrid... mais également celui d'un fan avec le message suivant : "Je joue pour les gens qui connaissent le football". Quelques minutes plus tard, le Madrilène a remercié ses supporters sur son compte Twitter. "Je joue au football pour vous, que le spectacle continue", a-t-il écrit.

Déjà 21 buts depuis le début de la saison

Alors qu'il s'est classé devant ses compatriotes N'Golo Kanté (5e) et Kylian Mbappé (9e), Karim Benzema va devoir se replonger dans le quotidien du Real Madrid pour confirmer un début de saison prometteur. Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2021-22, l'attaquant de 34 ans a déjà inscrit 21 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues (Liga, C1 et équipe de France). Des statistiques dignes d'un Ballon d'Or en puissance.

