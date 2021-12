Ce n'était plus arrivé depuis 30 ans alors, autant marquer le coup. Pour la première fois depuis Jean-Pierre Papin en 1991 , la Ligue 1 va voir évoluer dans son championnat un Ballon d'Or. En l'occurrence, Lionel Messi. L'Equipe nous fait savoir dans son édition du jour que le PSG compte bien célébrer l'Argentin qui présentera son précieux trophée au public du Parc des Princes ce mercredi à l'occasion de la réception de Nice. Un temps incertain en raison d'une gastro-entérite, Messi devrait bien tenir sa place et être au centre de toutes les attentions.

"C’est le Ballon d’Or du storytelling" : comment Messi a finalement supplanté Lewandowski

Paris a préparé dans l'urgence une célébration : en plus de la présentation du trophée au public, des leds seront disposées autour de la pelouse avec des messages et un clip sera diffusé sur les écrans géants du Parc des Princes. Les deux boutiques officielles du club et la façade du stade seront recouvertes d'une photo de l'international argentin. Un Ballon d'Or en Ligue 1, voilà qui est rare donc précieux et cela vaut bien une fête même préparée à la hâte.

