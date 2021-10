Le Ballon d’Or 2021 sera décerné à Robert Lewandowski . A moins que ce soit à Lionel Messi . A un mois de la remise du prix individuel le plus prestigieux de la planète football, le 29 novembre prochain, des classements de la célèbre récompense pullulent ces dernières heures sur Twitter, trouvant parfois un écho médiatique.

"On me dit que quelques comptes diffusent sur Twitter de prétendues impressions du classement du Ballon d'Or 2021. Note à toutes les personnes concernées : ce sont tous des faux, pour la simple raison que nous, France Football, n'en avons jamais, jamais, imprimé avant la 'révélation', même pour un usage interne", assure Philippe Auclair, correspondant en Angleterre de France Foot et Faut-il y accorder du crédit ? La réponse tient en trois lettres : non., assure Philippe Auclair, correspondant en Angleterre deet contributeur Eurosport , sur le réseau social à l’oiseau bleu.

"Il n'y a aucune cohérence"

Des propos corroborés par le rédacteur en chef du magazine qui organise l’élection du Ballon d’Or, Pascal Ferré. "Il n’y a aucun tableau récapitulatif qui a été imprimé depuis la fin des votes. Tout ce qui va circuler dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, c’est du fake, c’est aussi simple que ça", confirme-t-il. "On ne va pas faire les prétentieux en disant qu’on ne se fera jamais pirater, mais il y a deux, trois règles élémentaires de base que l’on observe et, parmi celles-ci, celle de ne jamais imprimer un tableau récapitulatif du classement du Ballon d’Or."

"des petits malins qui jouent à se faire une notoriété, à aller se chercher des followers" en jouant sur l’excitation et l’attente qui entourent le trophée né en 1956. "Tous les classements qui sont sortis ont indiqué des résultats différents, des lauréats différents, il n’y a aucune cohérence", conclut le journaliste. Vous l’aurez compris, pour connaître l’identité du successeur de Messi, il faudra donc patienter. Lassé de voir l’histoire se répéter inexorablement chaque année , Pascal Ferré pointe du doigten jouant sur l’excitation et l’attente qui entourent le trophée né en 1956., conclut le journaliste. Vous l’aurez compris, pour connaître l’identité du successeur de Messi, il faudra donc patienter.

