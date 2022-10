A 34 ans, Karim Benzema est sur le toit du football mondial. Avant de dominer la Ligue des champions mais aussi la Liga de la tête et des épaules avec le Real Madrid, le Ballon d'Or 2022 a aussi fait des dégâts dans les défenses de Ligue 1 pendant ses jeunes années. En 112 rencontres de championnat de France, le natif de Lyon a trouvé le chemin des filets à 43 reprises et délivré 23 passes décisives. Sans oublier ses dix autres réalisations, Coupe de France et Coupe de la Ligue confondues.

Début 2005, l'attaquant du centre de formation de l'OL, qui vient de fêter ses 17 ans, s'apprête à débuter dans l'élite. Devant les Sylvain Wiltord, Sidney Govou, Florent Malouda et autres Fred, Karim Benzema prononce un discours, qu'il conclut avec ces mots devenus célèbres : "Si je suis là, c'est pour prendre votre place". Mois après mois, le futur meilleur joueur de la planète va passer des paroles aux actes.

Le meilleur attaquant de son époque en L1

Quand il portait les couleurs de Nancy, Pape Diakhaté l'a affronté jusqu'en 2007 avant qu'il ne parte au Dynamo Kiev. Entré dans la rotation offensive lyonnaise avec Fred, John Carew ou Milan Baros, Karim Benzema avait déjà tapé dans l'œil de l'ex-défenseur international sénégalais. "Avant qu'il ne perce en Ligue 1, Issiar Dia m'en avait parlé. Ils s'étaient connus en équipe de France jeunes. Il m'avait dit que c'était un phénomène sur le terrain et on n'a pas été surpris", nous confie l'actuel entraîneur des U21 du Royal Excelsior.

Pape Diakhaté n'a pas peur des mots : Karim Benzema "est de loin le meilleur attaquant" qu'il a croisé en L1. "Sur le plan technique et au niveau de l'intelligence, il était déjà largement au-dessus. On voyait qu'il avait déjà beaucoup de maturité et une tête froide. Vraiment froide, même. Il n'était pas perturbé par les à-côtés. Il était toujours focus et c'était un tueur devant le but", se souvient l'ex-Nancéien.

Karim Benzema au duel avec Sébastien Puygrenier en octobre 2006. Crédit: Imago

A l'aube de ses 20 ans, Karim Benzema "était déjà surveillé comme le lait sur le feu" par toutes les défenses de L1. Même le bloc verrouillé de Pablo Correa était loin d'être serein. Pape Diakhaté encore. "C'était un joueur qui faisait tout pour éviter le duel. Il était malin et savait s'intercaler entre la ligne des milieux et des défenseurs, raconte-t-il. En tant que défenseur central, on ne pouvait pas aller le chercher pour ne pas laisser des espaces dans notre dos. Cela faisait et fait toujours sa force. Dans les petits espaces, il excellait également. C'est le meilleur joueur que j'ai rencontré dans ce registre. Le ballon lui restait à chaque fois collé aux pieds quand il effectuait des contrôles. On avait parfois l'impression que le ballon était dégonflé (rires). Pourtant, il recevait des passes fortes claquées au sol."

"De paria à fierté nationale, Benzema fait enfin l'unanimité"

A l'été 2007, Alain Perrin remplace Gérard Houllier sur le banc de l'OL. Et dès le début de saison, le nouveau technicien des Gones mise sur Karim Benzema en attaque, ainsi que l'autre joyau de la génération 1987, Hatem Ben Arfa. Coup gagnant. Le futur Madrilène inscrit cinq buts en six matches de championnat de France avant de se déplacer à Metz le 15 septembre. Au Stade Saint-Symphorien, il marque son premier triplé en L1 et assomme le promu mosellan en 38 minutes (5-1).

Karim était discret et n'avait pas besoin de beaucoup parler pour qu'on sache qu'il allait devenir un très grand

"Il avait tout simplement survolé la rencontre, se souvient Cédric Barbosa, milieu du FC Metz en cette saison 2007-08. A la finition, il était vraiment très adroit pour un joueur de 19 ans. On savait qu'il était promis à une très belle carrière." Karim Benzema devient l'attaquant en vogue de la Ligue 1. Mais pas à la façon d'un Kylian Mbappé, dix ans plus tard. "La médiatisation était moins importante à ce moment-là et on n'en a pas fait tout de suite un produit marketing, souligne l'ancien joueur d'Evian Thonon-Gaillard. Karim était plus discret et n'avait pas besoin de beaucoup parler pour qu'on sache qu'il allait devenir un très grand."

Un futur grand qui sait aussi s'illustrer dans les moments chauds. Le 27 janvier 2008, Saint-Etienne domine (1-0) et semble bien parti pour vaincre le signe indien face à son rival lyonnais, quatorze ans après sa dernière victoire dans le derby à Geoffroy-Guichard. 92e minute, coup-franc à 25 mètres pour l'OL. Karim Benzema s'empare du ballon. Blessé à une épaule ce soir-là et présent dans les tribunes stéphanoises, l'ancien gardien de l'ASSE Jérémie Janot raconte la suite.

Karim Benzema a marqué dans les dernières secondes du derby ASSE-OL (1-1) en janvier 2008. Crédit: Imago

"Quand il pose le ballon, je me dis : 'Il sait tout faire mais ça m'étonnerait qu'il marque sur coup-franc.' Et là, il trompe Jody (Viviani). Prendre ses responsabilités dans un tel derby, dans les dernières secondes, ça prouvait déjà sa force de caractère exceptionnelle. C'était déjà un phénomène. Dès ses premiers matches en L1, et notamment lors des derbies, il a toujours été à la hauteur de sa réputation. Il ne lui en fallait pas 50 pour marquer", souligne-t-il.

Comme pour Pape Diakhaté, Karim Benzema est "le meilleur attaquant" que Jérémie Janot a affronté en L1. Sans contestation. "Moi ce qui m'a toujours marqué chez lui, c'est sa vitesse d'exécution, dans les dribbles, les frappes, précise l'ex-Stéphanois, décrivant un joueur "respectueux et qui ne jouait pas un rôle". Avec lui, tout pouvait se passer à tout moment. A 25 mètres, il pouvait déclencher une frappe, sur un centre anodin il pouvait couper la trajectoire du ballon, sur les coups de pied arrêtés il était souvent là sur les deuxièmes ballons. Il était difficile à lire dans ses déplacements, toujours en mouvement à droite, à gauche, en profondeur ou en retrait. Il était insaisissable."

Il avait une telle palette que tu ne savais jamais à quoi t'attendre avec lui

L'OL s'offre son premier doublé Coupe de France-championnat en 2008. Une performance qu'il doit largement à Karim Benzema, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison-là, devant les Marseillais Mamadou Niang et Djibril Cissé, avec 20 réalisations. Un trône totalement mérité selon Jérémie Janot.

"De tous les attaquants que j'ai rencontrés, c'était le plus dangereux car son jeu était tellement varié. Ça pouvait être un enroulé du pied gauche, une frappe du pied droit, un piqué, un crochet, un but de la tête. Cette variété dans le jeu rendait la tâche difficile pour les gardiens, note-t-il. Sidney Govou, c'était la puissance et la vitesse. Mais on connaissait son registre. Pareil pour Pedro Miguel Pauleta qui faisait peu d'appels en profondeur. Karim Benzema avait une telle palette que tu ne savais jamais à quoi t'attendre avec lui. Il m'a mis la misère mais il m'a aussi fait flamber (rires)."

En 2008-09, pour sa dernière saison en Ligue 1, Karim Benzema poursuit sur la même lignée (ndlr : 17 buts en L1) mais n'empêche pas la perte du titre de champion de France des Lyonnais, qui restaient invaincus depuis sept ans. L'international français inscrit son dernier but avec l'OL le 23 mai 2009 à Gerland lors de la réception de Caen (3-1, 37e journée de Ligue 1). L'ancien arrière gauche, Reynald Lemaître, y était.

"Avant de l'affronter, on savait qu'on allait passer une soirée difficile, se remémore le joueur formé à Caen. Il avait déjà cette aptitude à ne pas perdre le ballon, partir de l'extérieur de la surface, se servir de ses coéquipiers pour rentrer à l'intérieur. Puis il arrivait toujours à trouver une bonne position pour frapper. Déjà à l'époque, même s'il était capable d'actions individuelles de haute voltige, c'était un joueur qui avait besoin des autres et qui faisait des choses extraordinaires grâce au collectif autour de lui. A chaque instant, il pouvait transformer le match." Quelques semaines après cette rencontre, Karim Benzema a changé le cours de sa carrière en rejoignant le Real Madrid. On connaît la suite...

Karim Benzema a marqué son dernier but en L1 lors de Lyon-Caen (3-1) en 2009. Crédit: Imago

