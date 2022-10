Il vient de super loin. Il y a cinq ans, personne n’aurait prédit ça, personne." Le Ballon d’Or du peuple, mais pas celui de la revanche. Dans un entretien fleuve accordé à France Football ce samedi, Karim Benzema est revenu en longueur sur ce que représente la récompense individuelle suprême à ses yeux. Un sacre venu de loin, comme s’applique à le souligner le lauréat : "."

Il ne faut pas oublier, il y a cinq ans, on a voulu me faire passer pour cet individu, là… Je suis resté à ma place, j’ai continué à travailler, pris mon temps." Il y a cinq ans, le joueur originaire de Bron, dans la banlieue lyonnaise, cultive encore son rôle de lieutenant de la machine à buts Cristiano Ronaldo. Une association lancée dans la quête d’un triplé historique en Ligue des champions. Impérial en club, KB9 souffre de son absence en sélection, qu’il rumine lors des trêves internationales passées presque seul à l’entraînement. Une épreuve qui marque encore le Ballon d’Or 2022 . "."

Par moments (…), c’était trop dur

Le travail, véritable ciment du succès tardif (à 34 ans et 11 mois, Benzema est le deuxième lauréat le plus vieux) de l’Ex-Lyonnais. Une valeur refuge face au passé contrarié d’un joueur touché par des affaires extra-sportives. "Par rapport à tout ce qu'il m'est arrivé, et ce n'est pas que du foot, je ne peux pas me comparer à un autre joueur, car c'est trop différent. Par moments, ce qu'il m'est arrivé, c'était trop dur."

Plus qu’une revanche, ce Ballon d’Or est une leçon de vie, "(sa) leçon de vie." Celui qui se définit comme un artiste sur le pré vert ne veut pas s’ériger en exemple, même s’il savoure une trajectoire semblable à celle d’un conte de fées. "Je suis parti de tout en bas, je suis arrivé tout en haut, savoure-t-il. Il y a eu du chemin, des bons moments, d'autres plus tristes, ta famille, ta mère, ton père qui pleurent. Ce n'est pas que du foot. C'est plus qu'un Ballon d'Or."

"Peu de suspense mais beaucoup d'émotion : Benzema a fendu l'armure"

