Football

Ballon d'or 2022 - Kylian Mbappé n'y est pas : notre top 5 final

BALLON D'OR 2022 - On connait désormais la liste des 30 nommés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Si Karim Benzema est le grandissime favori, quels joueurs peuvent prétendre au podium ? Et au Top 5 ? Nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira ont tenté d'établir une hiérarchie. Petit spoiler : Kylian Mbappé n'y figure pas.

00:08:03, il y a une heure