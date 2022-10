Evidemment, ce serait une très très belle récompense. Je serai très heureux pour lui qu'il puisse recevoir ce Ballon d'Or", a déclaré le sélectionneur de l'Equipe de France. Lionel Messi, Sadio Mané…Même L'inverse aurait surpris tout le monde. Didier Deschamps, invité de Telefoot ce dimanche s'est exprimé sur le potentiel Ballon d'or remporté par Karim Benzema ce lundi. "", a déclaré le sélectionneur de l'Equipe de France. Lionel Messi, Sadio Mané…Même Olivier Giroud , l'attaquant du Real Madrid semble faire l'unanimité dans le monde du ballon rond. En même temps, Benzema a remporté une Liga et la Ligue des champions avec des statistiques individuelles plus que satisfaisantes.

"Il le mérite. Grâce à tout ce qu'il a pu réaliser sur la saison sportive, à travers les performances et les titres avec son club... Et avec nous aussi car il nous a permis de gagner la Ligue des Nations", a d'ailleurs poursuivi Deschamps sur son attaquant qu'il avait rappelé en Bleus en mai 2021, juste avant l'Euro. En Ligue des nations, Benzema avait inscrit un but en demi-finales face à la Belgique (3-2) mais surtout celui qui avait relancé les Français en finale contre l'Espagne (2-1).

