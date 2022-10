méritait largement" la plus grande des récompenses individuelles. Quatrième du Ballon d'Or 2019, Sadio Mané devrait être bien placé pour le classement de l'édition 2022. Alors que les résultats seront révélés le lundi 17 octobre, le nouvel attaquant du Bayern Munich, troisième buteur des Bavarois mardi soir en Ligue des champions contre Plzen (5-0), a cependant affirmé après la rencontre que Karim Benzema sacré joueur UEFA de l'année , "" la plus grande des récompenses individuelles.

"Il a fait une grande saison avec le Real Madrid. Il a gagné la Ligue des champions. Je suis content pour lui, a renchéri l'international sénégalais de 30 ans au micro de Canal+. Pour ma part, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des nations cette année. C'était très important pour le Sénégal et moi. C'est ma première CAN avec mon pays. Mais je pense que Karim mérite le Ballon d'Or et je le pense sincèrement."

A l'occasion de la saison 2021-22, Karim Benzema a multiplié les titres collectifs avec le Real Madrid : championnat d'Espagne, Ligue des champions et Supercoupe d'Europe. Dans le sacre madrilène en C1, l'ancien Lyonnais, auteur de quinze buts lors de la dernière édition, a eu un rôle prépondérant lors des remontadas contre le PSG en huitièmes, Chelsea en quarts et Manchester City en demies. Karim Benzema est donc très bien parti pour devenir le premier Français à remporter le Ballon d'Or, vingt-quatre ans après Zinédine Zidane.

