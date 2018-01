Ballon, génie et alcoolisme... La vie tragique de Stef Lamza

Il ne reste que quelques murs. Un bâtiment en ruine. Et pourtant, la Vila Rebar est l'un des endroits les plus mythiques à la périphérie de Zagreb. Située sur la montagne Medvednica, cette maison était l'une des retraites d'Ante Pavelic, dictateur croate au service des fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien plus tard, la Vila Rebar est devenue un restaurant, célèbre jusqu'en 1979 et un incendie qui a tout ravagé, ne laissant que les fondations et la structure de pierre à la merci des mauvaises herbes et des graffitis. Mais douze ans plus tôt, c'est également là que s'est déroulé l'accident le plus surréaliste de l'histoire du football croate.

Par un joli matin de juin 1967, les clients apprécient le soleil et l'air frais sur une grande terrasse. Ce n'est pas une journée comme les autres à Zagreb. La veille, le Dinamo, club préféré de la ville, a signé un authentique exploit en demi-finale retour de la Coupe des Villes de foires. Battue 3-0 lors de la manche aller face à l'Eintracht Francfort, l'équipe croate s'est imposée 4-0 et a pris rendez-vous avec le puissant Leeds United de Don Revie pour la finale. Les deux matchs contre les Anglais sont prévus fin août et début septembre. Avant cela, le Dinamo doit battre le FK Sarajevo à domicile puis gagner l'une de ses deux dernières rencontres à l'extérieur pour s'assurer d'un titre de champion qui lui échappe depuis neuf ans.

Malgré son visage en sang, ils reconnaissent Lamza

Ils ont beau retourner le problème dans tous les sens, les clients de la Vila Rebar ce matin-là ne se font aucun souci. Le Dinamo possède de toute façon les meilleurs joueurs, y compris Stjepan 'Stef' Lamza, le génial milieu de terrain. Il vient de réussir un match magique contre l'Eintracht. Bien sûr, on parle aussi de ces rumeurs d'un départ pour l'Inter, le Milan ou Barcelone. Mais pourrait-il se passer de la vie nocturne de Zagreb, qui l'a rendu encore plus célèbre en ville que ses performances sur le terrain ? "Et tout à coup, il y a eu toute cette agitation, se rappelle Zvonko Orsag, un témoin présent à la Vila Rebar. Un homme est tombé d'un balcon et a atterri sur la table à côté de moi."

Il semble conscient mais ne bouge pas. La tête en sang. Et très vite, tout le monde reconnait son visage : celui de Lamza. Il cligne des yeux et pue le rhum. Presque une routine compte tenu des centaines d'anecdotes qui circulent sur lui et son penchant pour l'alcool. Probablement le joueur le plus bourré tous les temps ! Né en 1940 à Sisak, à 55 kms au sud-est de Zagreb, Lamza a rejoint le Dinamo à l'âge de 20 ans. Le club vient de gagner la Coupe yougoslave mais a perdu le titre face à l'Etoile Rouge. L'équipe est alors entraînée par Marton Bukovi, l'entraîneur hongrois célèbre pour avoir inventé le 4-2-4. ''J'étais effrayé'', raconte Lamza à FourFourTwo, regard triste et visage marqué.

Titulaire sur les terrains et dans les bars

"Les joueurs du Dinamo étaient comme des étrangers pour moi, poursuit-il. Mais ils étaient aussi des dieux du football et cela m'a pris un moment pour trouver le courage de les rejoindre. J'ai été exclu car j'étais le plus jeune. Je devais même frapper à la porte quand j'entrais dans le vestiaire." Le chemin de l'acceptation, semble-t-il, a conduit Lamza à travers les bars et les restaurants de Zagreb. Ce n'était pas un secret : les joueurs du Dinamo étaient à cette époque très attirés par les soirées alcoolisées. Et bizarrement, les supporters ont aimé cela, séduits par ces joueurs bohèmes au football technique.

A la fin de l'année 61, Lamza avait progressé dans la hiérarchie pour gagner sa place dans l'équipe titulaire. Mais il était également devenu un membre à part entière des soirées de Zagreb. Juste avant Noël, le Dinamo a affronté Barcelone en Coupe d'Europe, après s'être incliné 5-1 lors de la manche match aller au Camp Nou. "Ce jour-là, j'étais avec un équipier et nous avons commencé très tôt dans un café, nous explique Lamza. Je me suis présenté au stade 10 minutes avant le coup d'envoi et j'ai marqué deux beaux buts (score final : 2-2)." Pour Lamza, le football était avant tout un jeu. Et il l'a montré sur le terrain, avec un style ludique qui en a vite fait l'un des chouchous des supporters.

Selon les normes d'aujourd'hui, il aurait été qualifié d'alcoolique et immédiatement envoyé en cure de désintoxication. Mais ses dirigeants ont toléré ses écarts, par peur de le voir partir chez un rival. Autre époque, autre football. Celui des années 60, encore très romantique et disputé à un rythme plus lent. Les joueurs avaient beaucoup plus d'espace et de temps sur le terrain. Les qualités techniques prenaient le dessus. Une chance pour les joueurs du Dinamo qui, entre 1963 à 1966, ont disputé quatre finales de Coupe consécutives (deux victoires et deux défaites), une demi-finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe et la finale de la Coupe des Villes de Foires, perdue face à Valence. Il y également eu cinq places de vice-champion et trois troisièmes places pendant cette décennie.

Une cuite avec le coach

Cela aurait pu être bien meilleur avec un groupe un peu plus professionnel. Mais cela faisait aussi partie du charme de cette équipe. Lamza a lui commencé à recevoir des convocations de l'équipe nationale. Mais il n'aimait pas jouer pour la Yougoslavie. "J'ai vu des choses que je n'ai pas appréciées, explique-t-il. Certains joueurs ont été favorisés et j'étais mal à l'aise. Plusieurs fois, j'ai eu envie de partir. Je me suis même blessé intentionnellement afin de rentrer à Zagreb. Je n'ai pas aimé faire partie de cette équipe et je préférais jouer avec mes amis dans mon quartier." Voilà pourquoi il n'aura finalement honoré que sept sélections avec la Yougoslavie.

En 1965, Branko Zebec débarque sur le banc du Dinamo. Et le nouvel entraîneur met en place une approche plus professionnelle, même s'il a lui aussi tacitement validé le statut spécial de son joueur vedette. "Nous avons eu plusieurs conflits, rappelle quand même Lamza. Mais il y a eu cette histoire qui a permis d'établir notre relation. Je l'ai ramené chez lui un soir après l'entraînement et il m'a invité à boire un verre. J'ai refusé car nous avions un match le lendemain. Mais il a insisté. On a bu je ne sais pas combien de verres. Il ne tenait pas l'alcool et il a commencé à me taquiner puis à m'insulter. Je suis parti avant que cela ne s'aggrave. Et nous n'avons jamais reparlé de cette nuit."

Les fans l'acclament et ignorent qu'il doit partir en Belgique

Zebec a été un entraîneur talentueux, qui a travaillé plus tard en Allemagne. Il a amené le Bayern à son premier titre de Bundesliga en 1969 puis a disputé la finale de la C1 en 1980 avec Hambourg. Mais c'était aussi un personnage très sévère. Les joueurs se plaignaient de ses insultes régulières. Et surtout, il a commencé à s'endormir sur le banc lors des matchs. On a su plus tard les raisons de ces étranges siestes : une maladie d'origine alcoolique, qui a causé son décès à l'âge 59 ans. Zebec et Lamza appartiennent à une longue lignée de légendes du Dinamo qui ont lutté contre le même démon. En 1967, ils ont emmené le club au sommet de l'Europe mais aucun des deux n'a participé à la grande finale face à Leeds.

Retour à cette soirée magique de juin qui a suivi la victoire du Dinamo face à Francfort. Les chants d'une immense foule ont résonné dans les oreilles de Lamza. "Nous ne laisserons pas Stef s'en aller", clament des supporters qui redoutent le départ de leur joueur vedette. Ce dernier a déjà accepté de rejoindre le Standard de Liège à la fin de la saison. Mais il commence à reconsidérer sa décision. Le Standard pouvait lui offrir un salaire plus conséquent, d'autant que le professionnalisme n'avait pas été officiellement introduit en Yougoslavie et que les salaires étaient illicites. Mais Lamza ne savait pas s'il réussira à s'adapter là-bas.

Tout prêt de mourir

"Nous avons tous trop bu cette nuit-là, raconte Lamza. Je ne pouvais pas dormir et au petit matin, j'ai trouvé une bouteille de rhum. Quand mes coéquipiers se sont réveillés et sont descendus pour le petit-déjeuner, j'avais tout bu." Karlo Zagar, physiothérapeute du Dinamo, se souvient de la scène. "Il était 10 heures et les premiers clients ont commencé à arriver à la Vila Rebar. Ils observaient Lamza et se moquaient de lui." Zebec et plusieurs joueurs sont partis au stade Maksimir pour s'entraîner. D'autres sont restés pour se faire masser. Lamza, lui, se retire dans sa chambre et essaye de dormir un peu.

En pure perte. Quand il veut redescendre et qu'il comprend que la porte de sa chambre est verrouillée, il sort sur le balcon et ne voit pas le panneau signalant que le parquet est pourri. Complètement ivre, il traverse le sol et s'écrase sur la terrasse où des fans du Dinamo évoquent ses exploits de la veille. Gravement blessé, il est sauvé in extremis. Mais les séquelles sont terribles. Son cerveau a été touché, son sens de l'équilibre endommagé. Plus jamais il ne pourra dribbler comme il savait le faire. Son transfert au Standard tombe à l'eau et il n'a plus jamais rejoué avec le maillot du Dinamo, à l'exception d'un match d'adieu face au Benfica en 1970.

La finale en direct d'un lit d'hôpital

Sa carrière ne s'est pas achevée pour autant et il a disputé trois rencontres avec Rijeka (1968-69), six avec le NK Zagreb (1969-70) et neuf avec Châteauroux (1970-71). Sans oublier une très courte expérience au Croatia Melbourne. En cet été 1967, privé de Lamza, le Dinamo est battu par Rijeka et concède le nul face à Sarajevo. Le titre s'envole ! Fin août, quand le grand choc contre Leeds se présente, Zebec a quitté le club, direction le Bayern, et Lamza est cloué sur un lit d'hôpital. Le Dinamo l'emporte 2-0 à Zagreb et arrache le 0-0 à Leeds. En écoutant le match en direct sur sa radio et le titre de son équipe, Lamza a juste dit qu'il se sentait "magnifique".

Aujourd'hui, il bénéficie d'une pension à vie versée par le Dinamo Zagreb et reconnait boire toujours, mais "moins qu'avant". Il est régulièrement élu meilleur joueur du club dans les sondages et semble s'en satisfaire. "J'ai mené une vie facile et confortable, dit-il à FFT. J'ai parcouru le monde et gaspillé tout l'argent que j'avais gagné. Mais si c'était à refaire, je le referais. Je ferais juste en sorte de ne pas reproduire l'accident de la Vila Rebar. Mais pour être franc, j'étais vraiment ivre et je ne me souviens pas beaucoup de ce qui s'est passé." Sacré personnage, non ?

