La plus paternelle : Bebeto

Le contexte : Quarts de finale de Coupe du monde. Après avoir marqué le deuxième but brésilien face aux Pays-Bas, le Brésilien, tout sourire, mime un berceau, suivi dans sa célébration par plusieurs coéquipiers. Une manière de signifier qu’il vient d’être papa pour la troisième fois.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’elle a été reprise partout et que s’offrir cette célébration en mondovision est un geste génial.

La plus wrap : Giovane Elber

Le contexte : Bundesliga 1998-1999. Une tête plongeante et Giovane Elber permet au Bayern de mener 2-0 face à Wolfsburg. Après avoir échappé à un collègue, le Brésilien se jette sur un logo du Bayern plaqué au sol et s’enroule dedans.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’elle est instinctive. Et totalement improbable.

La plus insolente : Luis Suarez

Le contexte : Avant d’affronter l’ennemi Everton, Luis Suarez a les oreilles qui sifflent. David Moyes, manager des Toffees, explique en conférence de presse qu’il ne goûte guère les plongeons de David Suarez dans la surface, accusé de simuler pour gratter des penaltys. Au moment de marquer le but du 0-2, l’Uruguayen prend sa revanche en allant célébrer son but juste devant le but d’Everton en… plongeant. Le "diver" Suarez provoque un tollé.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’il épice encore un peu plus un derby de la Mersey et parce que son insolence est géniale.

La plus musclée : Mario Balotelli

Le contexte : Demi-finale de l’Euro 2012. Mario Balotelli est déjà réputé pour son côté fantasque et pour être un joueur aussi génial qu’irrégulier. Après avoir ouvert le score d’une belle tête plongeante, il crucifie l’Allemagne d’un missile en pleine lucarne. La suite ? Il enlève son maillot et contracte ses muscles à la manière de l’incroyable Hulk.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’elle est devenue mythique et qu’elle symbolise parfaitement Balotelli.

La plus robotique : Peter Crouch

Le contexte : À une soirée arrosée chez David Beckham en 2006, Peter Crouch cherche à faire marrer ses potes Jamie Carragher, Michael Owen et Steven Gerrard. Au moment d’aller aux toilettes, il se lance donc dans une danse du robot improvisée. Sans le savoir, le géant anglais est filmé par le cameraman de la soirée. Sa danse se retrouve donc dans le résumé TV et le buteur se fait assaillir d’appels pour qu’il reproduise le geste la prochaine fois qu’il marquera. Chose faite face à la Hongrie (3-1). Le début d’une célébration signature.

Pourquoi on l’adore : Parce que le geste est parfait et qu’un robot géant, c’est terriblement attachant.

La plus boxeuse : Wayne Rooney

Le contexte : En mars 2015, The Sun dégaine une vidéo choc, affirmant que Wayne Rooney a été mis K.-O. par son ancien coéquipier Phil Bardsley dans sa cuisine. Alors, au moment d’affronter Tottenham, le capitaine mancunien a une idée en tête. Au moment de marquer le troisième but des siens, le numéro 10 mancunien mime quelques coups de boxes avant de s’écrouler sur le sol, feignant le K.-O technique. Magnifique de justesse et de timing.

Pourquoi on l’adore : Parce que c’est la réponse parfaite à une polémique en carton, comme seuls les tabloïds savent en produire (vidéo disponible ci-dessous à partir de 2’28’’).

La plus vieillard : Samuel Eto’o

Le contexte : 2014. José Mourinho est à la tête de Chelsea et se plaint, devant les caméras de Canal + allumées, du faible rendement de ses attaquants, Samuel Eto’o en tête : "Eto'o, il a 32 ans... peut-être 35, qui sait ?" La réponse du Camerounais est mythique : il ouvre le score face à Tottenham et mime un vieillard qui s’accroche au poteau de corner.

Pourquoi on l’adore : Parce que tout l’égo de Samuel Eto’o est dans cette célébration.

Samuel Eto'o célèbre son but face à Tottenham en 2014Getty Images

La plus testostéronée : Lisandro Lopez

Le contexte : Décembre 2011. Depuis plusieurs mois, Lisandro Lopez ne peut plus étaler son talent autant qu’il le voudrait, la faute à une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de deux mois. Avant d’affronter Evian Thonon Gaillard, il est pressenti pour être remplaçant. Finalement titulaire, il délivre l’OL d’un coup de tête. S’ensuit une explosion de joie suivie d’une célébration couillue.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’elle respire la grinta et la testostérone à plein nez.

La plus danseuse : Roger Milla

Le contexte : 14 juin 1990, Coupe du monde en Italie. Après sa victoire inaugurale face au tenant du titre argentin, le Cameroun s’offre la victoire face à la Roumanie (2-1). Un succès qui porte le sceau de Roger Milla. Le buteur de 38 ans s’offre le doublé et célèbre le premier but d’un pas de danse rentré dans l’histoire. Une Makossa improvisée devant le poteau de corner et une célébration en mondovision. Culte.

Pourquoi on l’adore : Parce que c’est instinctif et que c’est le plus bel hommage possible à cette danse.

La plus silencieuse : Dennis Bergkamp

Le contexte : Troisième tour de FA Cup 1997. A priori, rien à même de nous faire lever de notre chaise. Mais quand Dennis Bergkamp a décidé d’enclencher sa magie, n’importe quel match peut rentrer dans la légende. Alors, face à Sunderland, le Néerlandais se fend d’un but magique, entre roulette suivi d’un enroulé en lucarne presque à l’arrêt. Magique. La suite ? Choqué ou presque par son but, il met la main sur la bouche, suivi par ses coéquipiers. Mythique.

Pourquoi on l’adore : Parce que la célébration est à la hauteur de la beauté du but. Humiliante.

La plus mignonne : Alessandro Florenzi

Le contexte : Homme d’un seul club, Alessandro Florenzi n’a d’yeux que pour sa Roma. Face à Cagliari en septembre 2014, il va émouvoir la capitale en rendant le plus hommage à sa "nonna", sa grand-mère. Venue pour la première fois au stade, elle assiste au but de son petit-fils en début de match. Le numéro 24 traverser alors le terrain, enjambe les barrières de sécurité pour faire un câlin à sa grand-mère.

Pourquoi on l’adore : Qui n’a jamais rêvé de célébrer son but avec une personne chère à ses yeux ?

Alessandro Florenzi et sa grand-mèreGetty Images

La plus alcoolique : Paul Gascoigne

Le contexte : Un pur talent et une âme tourmentée. Voilà comment symboliser la carrière de Paul Gascoigne, fantastique joueur mais plus habitué à voir son nom associés à des frasques qui régalent les tabloïds que pour ses performances sportives. En 1996, lors de l’Euro à la maison, Gazza signe une action qui le symbolise à elle-seule sa carrière en dent de scie. Face à l’Ecosse, ennemi intime, la magie opère : un coup du sombrero exceptionnel et une volée magnifique. Sa célébration : allongé sur le sol, les bras en croix, il est aspergé d’eau par Teddy Sheringham. Un pied de nez après une énième polémique alcoolisée incluant les Three Lions et leur attaquant.

Pourquoi on l’adore : But mythique, célébration so british, corrosive à souhait. Gazza quoi.

La célébration de Paul Gascoigne en 1996 face à l'EcosseGetty Images

La plus scandinave : Le Stajrnan FC

Le contexte : C’est leur spécialité. Le FC Stajrnan, club islandais, est devenu une star sur les réseaux sociaux. La raison ? Ces célébrations aussi géniales les unes que les autres. De la brasse coulée au bobsleigh en passant par la déflagration d’une grenade, tout y est passé. Mais notre préférée et la meilleure reste celle imitant la pêche d’une carpe. Avec un poisson imité à la perfection.

Pourquoi on l’adore : pour cette carpe si bien mimée et parce que le temps de préparation de la célébration a dû excéder le temps de l’entraînement.

La plus cocaïnée : Robbie Fowler

Le contexte : Encore une histoire de tabloïd. En avril 1999, l’attaquant de Liverpool Robbie Fowler est pris pour cible par la presse à sensation anglaise, affirmant qu’il est dépendant à la cocaïne. Convaincu que la rumeur émane d’Everton, ennemi intime des Reds, l’Anglais prépare sa revanche. Lors du Merseyside, après avoir transformé son penalty, il s’agenouille sur la ligne de but et fait semblant de sniffer la ligne blanche. Scandale outre-Manche, amende salée pour Fowler et six matches de suspension.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’il incarne le Scouser dans toute sa splendeur.

Robbie Fowler célèbre son but en mimant de prendre un rail de cocaïneGetty Images

La plus troll : Messi, Ronaldo et Fekir

Le contexte : 2017. Bernabéu. Camp Nou. Geoffroy-Guichard. Deux Clasicos différents et un derby mythique. Une même célébration : retirer son maillot et le pointer vers la foule, comme la signature du crime ultime : marquer sur le terrain ennemi. Quand, en plus, ces célébrations sont réalisées en mondovision par Messi ou CR7, cela prend une autre tournure. A une autre échelle, celle de Fekir pour humilier un peu plus une équipe de Saint-Etienne à terre (0-5) a aussi fait parler.

Pourquoi on l’adore : Parce que l’amour porté par les supporters d’un camp à cette célébration n’a d’égal que la haine ressentie par les rivaux.

La plus golfeuse : Bellamy

Le contexte : Beaucoup de talent et beaucoup de coups de sang. Voilà comment résumer au mieux la carrière de Craig Bellamy. En 2007, alors à Liverpool, il s’embrouille avec John Arne Riise lors d’une soirée karaoké alcoolisée. Au point que la rumeur d’un règlement de compte à coup de club de golf naît. En C1, au Camp Nou, Bellamy s’offre un but et célèbre en mimant un énorme drive. Le tout avant d’offrir une passe décisive à … Riise. Classique.

Pourquoi on l’adore : Oser ça, au Camp Nou dans un match de cette importance…. Only Craig Bellamy.

Craig Bellamy mime un geste de golf au Camp NouGetty Images

La plus mégalo : Mario Balotelli

Le contexte : Il n’a que 21 ans mais n’en finit plus de faire parler de lui. Débarqué en 2010 à Manchester City, Mario Balotelli fait le bonheur des tabloïds. En ce jour de derby mancunien, l’Italien veut se venger. Alors qu’il ouvre le score contre United (6-1 score final), le buteur s’offre une célébration passée dans la postérité. Après avoir fait spécialement floquer un t-shirt pour l’occasion, il soulève son maillot et laisse dévoiler ce fameux : "Why always me ?" (Pourquoi toujours moi, NDLR).

Pourquoi on l’adore : L’innocence d’un gamin qui s’accompagne déjà d’un génie de la communication.

Mario Balotelli en 2011AFP

La plus super-héros : Pierre-Emerick Aubameyang

Le contexte : On l’a revu en Ligue Europa face à Rennes avec son masque de Black Panther. Pierre-Emerick Aubameyang est un fanatique de la célébration masque. De Saint-Etienne à Arsenal, le Gabonais n’a cessé de se servir des héros Marvel et autres pour fêter ses réalisations. De Spiderman à Batman en passant par Black Panther, ce fut un régal. Et sans masque ? C’est souvent salto. L’art de célébrer, assurément.

Pourquoi on l’adore : Parce qu’il en a fait une signature. Et que le sens du show, ça fait partie du divertissement.

Pierre-Emerick Aubameyang face à RennesGetty Images

La plus Fortnite : Antoine Griezmann

Le contexte : En 2016, "Grizou" devient la coqueluche des Français après son Euro de haute facture. Sa célébration Drake au téléphone avait déjà marqué les esprits mais en 2018, juste avant la Coupe du monde, il s’empare du phénomène mondial "Fortnite" pour célébrer ses buts. Un pas de danse accompagné d’un "L" avec ses doigts, posé sur son front. Carton planétaire au point de se retrouver dans le célèbre jeu FIFA.

Pourquoi on l’adore : Parce que Grizou est dans son époque, qu’on l’aime ou pas.

Antoine Griezmann célèbre son but en finale contre la CroatieGetty Images

La plus iconique : Eric Cantona

Le contexte : Fin 1996. Eric Cantona a tiré un trait sur sa carrière en Bleu et régale Old Trafford de ses coups de génie. Ou de ses coups de sang, c’est selon. Face à Sunderland, Canto marque un but magnifique, à l’issue d’une chevauchée conclue par un lob parfait. Tel un gladiateur, col relevé, torse bombé et air de défi, il réclame les vivats de la foule. Mythique

Pourquoi on l’adore : Parce que c’est tout "Canto The King". Iconique.