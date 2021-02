Ronald Koeman n'est pas le premier à s'en plaindre, L'entraîneur du FC Barcelone a estimé samedi que le calendrier était "trop chargé". Il "tue les joueurs", a lancé le technicien néerlandais avant d'appeler la FIFA et l'UEFA à le réformer. " Il est vrai que pour les grands clubs, le nombre de matches est très difficile dans chacune des compétitions. Et plus encore en cette période de Covid ", a-t-il déclaré à la veille d'un déplacement du Barça au Betis Séville, pour le compte de la 22e journée de Liga.

Le club catalan occupe la 2e place à déjà 10 points du leader l'Atlético Madrid. " Il faut parler aux joueurs pour savoir comment ils se sentent et parfois ils peuvent se reposer un peu. Nous l'avons fait et nous le ferons à l'avenir ", a-t-il ajouté.

Le club de Lionel Messi a joué dix matches depuis le 1er janvier et disputera dimanche son 11e en un peu plus d'un mois, dont dix à l'extérieur. "Nous devons aider les joueurs. J'espère que la FIFA et l'UEFA penseront aux joueurs pour réduire le nombre de rencontres. C'est trop. Ce calendrier tue les joueurs et je ne suis pas le premier à le dire", a encore souligné l'ancien défenseur. "Nous devons mettre fin à cette situation", a-t-il ajouté, assurant qu'il "il y a beaucoup de blessures dues à la fatigue et aux déplacements".